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Haberler Sağlık Görme kusurları tek operasyonla çözülüyor

Görme kusurları tek operasyonla çözülüyor

HABER MERKEZİ
Görme kusurları tek operasyonla çözülüyor
KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, trifokal göz içi lenslerinin hem katarakt hem de görme kusurlarının tedavisinde tek operasyonla başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerinin uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığı bilgisini veren Op. Dr. Selim, özellikle 40 yaşın üzerindeki kataraktı olan veya miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurları bulunan hastalarda Refraktif lens değişiminin uygulandığını belirtti.
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