Strese karşı çikolata ve yaban mersini

STRES gündelik hayatta hemen herkesin karşılaştığı bir durum. Uzmanlar, beslenme listelerinde yapılacak birkaç değişikliğin stresin azalmasına fayda sağlayacağı görüşünde. Kabak çekirdeği içeriğinde bulunana magnezyum stres anında artan kortizol hormonun düşürerek stres durumun azaltıyor.

Yaban mersini de dopamin üreticisi olarak stres azaltıyor. Somonun içeriğindeki n-3 yağ asitleri beyin gelişimini ve hafızayı güçlendirir. Beyin kendini güvende hissettiğinden stres yapmaz ayrıca yararlı yağlardan kolesterol düşürür ve kasları güçlendirir. Yulaf ezmesi de serotonini yükselten mutluluk hormonu sağladığı için uzmanların önerdiği bir besin. Serotonini artıran bitter çikolata ve Yeşil çay da stresle başa çıkmak için en iyi yardımcılarınız arasında sayılabilir.

ZAYIFLAMIŞ SAÇ DOKUSUNA TATLI BADEM YAĞI TAKVİYESİ

YAZ aylarında güneş, deniz, havuz ve sıcak hava etkisiyle cildimiz gibi saçlar da kuruyabilir. Bu dönemde saçlar matlaşır ve kolay kırılır. Nemlendirici özellikli seramid içeren şampuanlar tercih edilmek ve haftada 1-2 kez saç bakım maskeleri kullanmak saçlar için oldukça önemlidir. Öte yandan tatlı badem yağı veya Hindistan cevizi yağı ile saç diplerine masaj yapmak yıpranmış saçların kurtarıcısı oluyor. Saçı fön makinesi veya diğer ısı kaynakları ile kurutmak yerine kendi halinde kuruması tercih etmek de saçınızı canlandıracaktır. Cilt sağlığı için de bol su tüketmek, yeterli sebze, meyve ve baklagil tüketmek ve sigara kullanmamak uzmanların öncelikli önerileri arasında. D vitamini yeterli olmadığında doktor tavsiyesi ile takviye alınabilir, yeterli balık tüketmeyenler omega 3 takviyeleri ile cilt sağlığını koruyabilir.