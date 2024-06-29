Kalp damar ve tansiyon hastalarına uzman uyarısı

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarında artış yaşanabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Biçeroğlu, özellikle kalp, damar ve tansiyon hastalarının güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Dr. Serdar Biçeroğlu vatandaşları sıcak havalarda dikkat etmeleri noktalar hakkında tavsiyelerde bulundu.

DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLER

Yazın gelmesi ve havaların ısınması ile beraber insanların günlük hayatlarında birtakım davranışsal değişikliklerin gerçekleştiğini söyleyen Özel Sağlık Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Biçeroğlu, "Öncelikle egzersiz alışkanlıkları değişiyor. Sıcak havalar dolayısıyla yürüme saatleri, mesafeleri ve süreleri azalıyor. Hastaların kilo kontrolü zorlaşıyor. Yaz meyveleri ve sebzeleri, yaz kızartmaları hayatımızda birden daha fazla yer almaya başlıyor. Tabi bu yaptığımız değişikler vücudumuza da mutlaka yansıyor" dedi.

VÜCUTTA STRES YARATIYOR

Sıcak havanın bizzat vücutta stres yapıp tansiyonu yükseltilmesi gibi durumların yaşandığını belirten Dr. Serdar Biçeroğlu, "Buna susuz kalma gibi durumlar da eklenince şekerin de düzeni bozuluyor. Biz bu dönemce hastalarımızdan öncelikle bir takım davranışsal disiplini bozmamalarını istiyoruz. Düzenli ve yeterli sıvı alımına dikkat etmelerini, artan hareketlilikle birlikte ilaç kullanım düzenlerini bozmamalarını ve ilaçlarını zamanında almalarına özen göstermelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

SIVI ALIMINA DİKKAT

Yaz döneminde yeterli miktarda sıvı alımının sağlık açısından önemli olduğunu kaydeden Dr. Serdar Biçeroğlu, "Ancak fazla sıvı almakta yarardan çok zarar veriyor. Hastalarımız dengeli sıvı almalılar. Aşırı sıvı tüketilmesi durumunda da bazı vücut dengesizleri oluşabiliyor. Burada sıvı alımından kastımız sadece sudur. Çay, kahve, asitli içecekler sıvı alımı olarak kabul edilmez" şeklinde konuştu.

DOKTORLA İLETİŞİMDE KALIN

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planlarının yapılmaya başlandığını hatırlatan Dr. Serdar Biçeroğlu, "Coğrafi değişiklikler, deniz seviyesinden yukarı çıkma ya da aşağı inme yaylaya gitmek vücut dengelerini bozabilir. Özellikle kalp, damar ve tansiyon hastaları bu gibi gezileri yapmadan önce doktorlarına danışmalılar. Bazen tedavide değişikliğe gidilebilir. İlaçların dozlarında yeni düzenlemeler yapılabilir" dedi. Sıcak havaların hipertansiyon hastalarını da çok etkilediğini belirten Dr. Serdar Biçeroğlu, "Bu hasta grubu sıcak havalarda ataklar geçirebilir ve bu ataklara bağlı kafa içinde kanamalar oluşabilir. Aort damarı yırtılması ve benzeri birçok tehlikeli ölümcül sonuçlar meydana gelebilir. Dolayısıyla biz bu hastalara güneş altında aktivitede bulunmamalarını öneriyoruz. Mümkün olduğu kadar gündüz saatlerinde korunaklı ve serin yerlerde bulunmalılar. Tansiyon düzenleyici ilaç kullansalar da bazen sıcak havalarda ilacın kendisi bir risk taşıyor. Tansiyon hastalarının ilaçlarını bu yüzden yaz aylarında gözden geçirmek gerekebiliyor" dedi.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

Koroner damar hastalarının da sıcak havadan oldukça etkilendiğini söyleyen Dr. Biçeroğlu, "Göğüs ağrıları tekrar edebiliyor. Bir stres durumu oluştuğu için yeni bir damar tıkanıklığı meydana gelebiliyor. Öte yandan sıcak havalarda öğlen saatlerinde yenilen yağlı yiyecekler, kardiyovasküler sistemine olumsuz etkide bulunuyor ve tansiyon kontrolünü zorlaştırıyor. Sersemlik hissi, uykuya meyil, baş dönmesi, baş ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, inme, peltek konuşma, farkındalığın azalması, bilişsel fonksiyonların kaybolması gibi semptomlar meydana gelebiliyor. Bu nedenle öğlen saatlerinde hafif yiyecekler tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle çok terleyen kişilerde mutlaka sıvı alımı desteklenmelidir" diye konuştu.