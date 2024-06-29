Kolesterol bozukluğu yaşayanlar dikkat!

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Abdürrezak Börekçi kolesterol yüksekliği yada bozukluğunun, aterosklerozun (damar sertliği) en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirterek kolesterol tedavisinin ve takibin çok önemli olduğunu söyledi. Dr. Abdürrezak Börekçi hastaların doktorları önermeden ilacı bırakmamaları ya da dozunu değiştirmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

DOKTOR ÖNERİSİNE UYUN

Bütün hastalıkların tedavisinde hastaların doktorlarının verdiği ilaçları düzenli kullanmalarının ve tavsiyelerine uymalarının tedavide başarıyı getirdiğini söyleyen Dr. Abdürrezak Börekçi, "Bende kolesterol yok ki. Artık kolesterolün normale dönmüş diyerek doktor kesti. Yan etkilerini internette okudum, korktum, ilacı kestim" gibi cümleleri hastalarımızda sıkça duymaktayız. Yüksek ateroskleroz riski altında olup da reçete edildiği halde kolesterol ilaçlarını almayan hastalarımız maalesef bulunmaktadır. Dünya genelinde halen en sık ölüm nedenleri arasında, ateroskleroz (damar sertliği) zemininde gelişen kalp krizi ve inme bulunmaktadır. Kolesterol yüksekliği ateroskleroz sürecinde en önemli risk faktörlerinden biridir ve tedavi edildiğinde ölümlerin azaldığı bilimsel verilere dayanılarak kanıtlanmıştır. Ancak buna rağmen kolesterol yüksekliği tedavisi konusunda istenen hedefin hayli uzağındayız" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Dr. Abdürrezak Börekçi, "Kolesterolün herkes için sabit bir sınır değeri yok. Ateroskleroz risk faktörü olmayan birinin sahip olduğu kolesterol değeri tedavi gerektirmez iken, aynı değer, yüksek risk (kalp krizi, inme, şeker hastalığı gibi ek hastalıkları olan hastalar için) altındaki biri için yüksek dozda ilaç tedavisi gerektirebiliyor. İlaç tedavisi başlanan hastalarımızda, belli zaman aralıklarında kolesterol değerleri ve ilaç yan etkilerine yönelik kan testleri yapıyoruz. Tedavinin amacı ve güvenliği ile ilgili hastalarımızı detaylı olarak bilgilendirmekteyiz" şeklinde konuştu. Kolesterol yüksekliği veya bozukluğunun genel olarak yüzde 5-8 oranında genetik olabildiği için, özellikle birinci derece aile bireylerinde erken yaşta kalp krizi ve inme olanların kolesterol değerlerini ölçtürmelerini öneren Dr. Abdürrezak Börekçi " Çabamız, hastalarımızın yeterli dozda ilaç tedavisini sağlamaktır. Ancak tedavi almayan yüksek risk altındaki hastalarımızın bir kısmının önlenebilir ölümlere maruz kalacağı gerçeği, aterosklerozun komplikasyonları ( kalp krizi, inme) ile uğraşan biz hekimleri üzmektedir" ifadelerinde bulundu.