Anne babalar dikkat! Çocuklara ekran karşısında yemek yedirmek o hastalığa davetiye çıkarıyor

Ekran karşısında yemek yemenin dikkat dağınıklığına yol açarak çocukların ne kadar yediklerini fark etmelerini zorlaştırdığını belirten Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, "Yapılan çalışmalar ekran karşısında (özellikle televizyon izlerken) yemek yemenin, enerji alımını yüzde 20-30 oranında artırdığını göstermektedir. Bu durum, obezite riskini önemli ölçüde artırır" dedi.

Uzm. Dyt. Mısra Beste Köleoğlu, obezite ve ekran ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ekran karşısında yemek yemenin dikkat dağınıklığına yol açarak çocukların ne kadar yediklerini fark etmelerini zorlaştırdığına dikkat çeken Uzm. Dyt. Mısra Beste Köleoğlu, "Yapılan çalışmalar, ekran karşısında (özellikle televizyon izlerken) yemek yemenin, enerji alımını yüzde 20-30 oranında artırdığını göstermektedir. Bu durum, obezite riskini önemli ölçüde artırır" şeklinde konuştu.

EKRAN KARŞISINDA YÜKSEK KALORİLİ VE YAĞLI YİYECEKLER TÜKETİYORLAR

Ekran başında yemek yiyen çocukların genellikle daha yüksek kalorili, şekerli, yağlı ve besin değeri düşük abur cubur yiyecekleri tercih ettiklerine dikkat çeken Uzm. Dyt. Köleoğlu, bu durumun insülin direnci, yüksek tansiyon ve dislipidemi gibi metabolik sendrom bileşenlerinin gelişme riskini artırırken çocukların gerekli vitamin ve mineralleri almalarını engelleyebileceğini ve beslenme yetersizliklerine yol açabileceğini belirtti.

GAZ, ŞİŞKİNLİK VE HAZIMSIZLIK YAPIYOR

Yemek yerken dikkatin dağılmasının, yiyeceklerin yeterince çiğnenmeden yutulmasına neden olabileceğinin altını çizen Uzm. Dyt. Köleoğlu, bu durumun ise sindirim sisteminde strese yol açarak gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemlere yol açabileceğini söyledi.

DAHA AZ MEYVE, SEBZE VE TAM TAHIL TÜKETİYORLAR

Uzm. Dyt. Köleoğlu, ekrana maruz kalarak beslenen çocuklar ile kalmayanlar arasındaki farklılıkları şöyle açıkladı:

"Ekran karşısında yemek yiyen çocuklar genellikle daha az meyve, sebze ve tam tahıl tüketirler. Bunun yerine, yüksek şekerli ve yağlı atıştırmalıklar tercih ederler. Bu durum, genel beslenme kalitesini düşürür. Ekransız bir ortamda yemek yiyen çocuklar ise, yemeklerini daha yavaş ve dikkatli yerler. Bu durum, tokluk hissinin zamanında fark edilmesini sağlar ve aşırı yemeyi engeller."

TOKLUK HİSSİNİN ENGELLENMESİNE NEDEN OLUYOR

Ekran önünde yemek yemenin tokluk hissinin engellenmesine neden olabileceğine değinen Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Beynin, mideden gelen tokluk sinyallerini algılaması zaman alır. Ekran karşısında dikkatin dağılması, bu süreci uzatabilir ve çocukların gereğinden fazla yemek yemesine yol açabilir. Araştırmalar, dikkatli bir şekilde yemek yemenin (mindful eating), tokluk hissini artırdığını ve aşırı yemeyi engellediğini göstermektedir" dedi.

ENERJİ DENGESİZLİĞİNE YOL AÇIYOR

Ekran karşısında yemek yeme alışkanlığının, obezite ve aşırı kilo sorunlarını tetikleyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Çocuklar ekran karşısında daha fazla abur cubur tüketme eğilimindedir ve bu da toplam kalori alımını artırır. Ayrıca, ekran başında geçirilen zaman, fiziksel aktiviteyi azaltarak enerji dengesizliğine neden olur. Uzun vadede, bu alışkanlıklar kilo alımını hızlandırabilir ve obezite riskini artırır" ifadelerini kullandı.

YEMEK MASASINDA TV, TABLET VE TELEFON BULUNDURMAYIN

Ekransız bir yeme rutini oluşturmanın mümkün olduğunu dile getiren Uzm. Dyt. Köleoğlu, bunun çocuğun genel sağlık ve beslenme alışkanlıklarını da iyileştirebileceğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

"Ailece düzenli yemek yemek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasına yardımcı olur. Yemek zamanlarında ekranları kapatın ve aile bireylerinin birbirleriyle etkileşimde bulunduğu bir ortam oluşturun. Yemek yeme alanlarını ekranlardan uzak tutun. Yemek masasında televizyon, tablet veya telefon bulundurmayın. Bu, dikkatin yemeğe odaklanmasını sağlar. Çocuklara, yemek yerken yemeğin tadını çıkarmayı, yavaş yemeyi ve her lokmanın tadını almalarını öğretin. Bu, tokluk hissinin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve aşırı yemeyi engeller. Çocukları, ekranın yemek yeme üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirin. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları için onları eğitin."

ABUR CUBUR TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR

Ekran bağımlılığının abur cubur tüketimini de artırdığını ifade eden Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Ekran başında geçirilen süre, özellikle reklamlar ve can sıkıntısı nedeniyle sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeye neden olabilir. Çalışmalar, televizyon izlerken yiyecek reklamlarına maruz kalan çocukların, bu yiyecekleri tüketme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu durum, toplam kalori alımını ve dolayısıyla obezite riskini artırır" dedi.

EBEVEYNLERE UYARILAR

Ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı beslenme ve ekran kullanımı konusunda örnek olması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Köleoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ebeveynler kendi yeme alışkanlıklarına dikkat ederek çocuklarına model olmalıdırlar. Çocuklarınızın ekran başında geçirdikleri süreyi sınırlandırın ve yemek zamanlarında ekran kullanımını yasaklayın. Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların günlük ekran süresini 1-2 saat ile sınırlamayı önermektedir. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak, yemeklerin aile ile birlikte ve dikkatlice yenmesini teşvik edin. Çocuklara, yemek yerken dikkatli olmanın ve yemeklerin tadını çıkarmanın önemini öğretin."