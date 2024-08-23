Göz bozuklukları çocukların okul başarısını etkiliyor

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde çocukların göz muayenelerinin yaptırılması konusunda aileleri uyardı. Göz sağlığının, çocukların okuldaki başarısını doğrudan etkilediğini belirten Kahraman, "Miyop, hipermetrop ya da astigmat gibi göz kusuru olan çocuk zorluk yaşar" dedi.

MUAYENEYLE MÜMKÜN

KAHRAMAN, "Okulda tahtayı göremeyebilir ve bir süre sonra dersten koparak dikkat dağınıklığı yaşamaya başlar. Bu da başarısız olmasına neden olur. Bu nedenlerden dolayı çocukların göz muayeneleri düzenli olarak yaptırılmalı" diye konuştu. Çocukların görme rahatsızlıklarını kendilerinin ifade edemeyebileceğini ve hiperaktivite, konsantrasyon bozukluğu gibi dışa vurabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, Türkiye'de her üç çocuktan birinde uzak veya yakını görme sorunu olduğunun altını çizdi. Çocuklarda en sık rastlanan göz hastalıklarının başında miyop, hipermetrop, astigmat, göz tembelliği ve şaşılığın geldiğini aktaran Kahraman, basit bir göz muayenesiyle, mevcut görme azlığı problemiyle buna neden olan hastalıkların erken tespit edilebileceğini dile getirdi.