Artroskopik (kapalı) omuz ameliyatları daha konforlu

SIK GÖRÜLMEKTE

Toplumumuzda omuz rahatsızlıklarının çok sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Yavuz Ünlü, " Omuz vücudumuzda günlük işlerimizde ve çalışırken en çok kullandığımız her yöne hareket açıklığı olan eklemimizdir. Genellikle omuzu zorlayarak çalışma, düşme, kaza, ani ve ters hareketler omuz eklemi çevresindeki kas kirişlerinde yırtığa neden olmaktadır. Çeşitli nedenlere bağlı omuz ekleminde kireçlenme ve daralmalar da oluşabilmektedir. Bu durumlar, omuz bölgesinde, ilaç tedavisi ve fizik tedaviye rağmen geçmeyen uzun süreli ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olmaktadır" dedi.

OMUZ ÇIKMALARINA DİKKAT!

Omuzun düşme ve kazalara bağlı en çok çıkık oluşan eklem olduğunu söyleyen Op. Dr. Yavuz Ünlü, " İlk çıkık olduktan sonra tekrarlayan omuz çıkıkları da hayat konforunu bozan sorunlardandır. Bu durumlarda omuza grafi ve MR çekilerek tanı konulmakta ve cerrahi müdahale gerekebilmektedir" diye konuştu.

KAPALI YÖNTEMLE TEDAVİ

Günümüzde gelişen tıp teknolojisi sayesinde omuz eklemindeki tüm ameliyatların yaklaşık 1 cm'lik küçük kesilerden kamera ile artroskopik yöntemle yapılabildiğini ifade eden Op. Dr. Yavuz Ünlü, " Artık omuz ekleminde açık cerrahi yöntemlerin yeri kalmamıştır. Kapalı yöntemin avantajları kanama olmamakta, yumuşak doku ile kas kesisi olmadığı için ağrı daha az olmakta ve hasta daha hızlı bir iyileşme süreci yaşamaktadır. Ciltte kesi izi belli olmayacak kadar az kalmaktadır. Hastanede yatış süresi daha kısa olmaktadır. Açık cerrahi yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Hasta memnuniyeti çok daha yüksek olmaktadır" şeklinde konuştu.