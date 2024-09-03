Himalaya buzullarında 1700 virüs türü keşfedildi

HİMALAYA buzullarında bulunan 1700'den fazla yeni virüs türü, küresel ısınmanın etkisiyle çözülerek insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturabilir. Himalaya Dağları'ndaki Tibet Platosu'nda yer alan Guliya Buzulu'nda yapılan araştırmalarda, çoğu daha önce bilinmeyen 1700'den fazla virüs türü keşfedildi. Bu virüslerin yaklaşık 41 bin yıldır donmuş toprakta saklandığı tespit edildi. Küresel ısınma nedeniyle bu virüslerin çözülerek insanlara tehdit oluşturabileceği endişesi bilim dünyasında tartışılmaya başlandı. Araştırmacılar, bu virüslerin büyük çoğunluğunun insanları değil, bakterileri enfekte ettiğini belirtiyor. Çalışmada, virüslerin farklı iklim koşullarına nasıl tepki verdikleri ve zaman içindeki değişimleri incelendi. Bu araştırma, geçmiş iklim değişikliklerine virüslerin nasıl uyum sağladığına dair önemli bilgiler sunuyor.

AYVA İLE SİNDİRİM SORUNLARINIZI SONLANDIRIN

SİNDİRİM sorunlarına iyi gelen ayvanın mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiren ayva kolesterolü dengeler ve kalp sağlığını korur. Hamilelik kaynaklı mide bulantısını azaltır, saç folikülü sağlığını artırır, cilt hücrelerinde neden olan hasarı giderir, cildi gençleştirir. Ayva aynı zamanda mide ülseri tedavisinde etkilidir.

DÜNYADA 300 MİLYONDAN FAZLA KALP HASTASI VAR

KALP krizi en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Dünyada yaklaşık 300 milyondan fazla kalp hastası bulunuyor, 2 milyardan fazla kişi ise kalp hastalığı riski taşıyor. Kalp damar hastalıkları, yılda 18,6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Uzmanlar yaptıkları araştırmalarda kalp krizi riskinin sabah saatlerinde daha çok arttığını söylüyor. Sabahları yaşanan kalp krizinin artıran ve herkesin farkında olmadan yaptığı pek çok hata bulunuyor.