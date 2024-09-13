Zerdeçal nedir? Zerdeçal hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Zerdeçal nasıl tüketilmeli?

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Antioksidan özelliği ile cilt yenilenmesi sağlar.

Sindirimi kolaylaştırır ve hızlı kilo vermeyi sağlar.

Kaslardaki kireçlenmeyi engelleyerek romatizma sorunlarına iyi gelir.

Yüksek kolesterolü düşürür.

Kalbe iyi gelir.

Damar tıkanıklığı yaşayanlara fayda sağlar.

Karaciğer yağlanmasına karşı savaş açar.

İltihap sökücüdür.

Metobolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.

ZERDEÇAL HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Zerdeçalın yemeklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zerdeçalın en çok kullanıldığı yemekler tavuk çorbaları, sote et ve tavuk yemekleri, mercimek çorbası ve pirinç pilavıdır. Bunun yanı sıra yazın serinletici soğuk çaylarında da kullanılır. Salatalara da az bir tutam eklendiği zaman salatanın faydasını artıracaktır. Yemeklerde zerdeçal kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanıldığı takdirde yemekte acı bir tat olmasına neden olur. Bu yüzden zerdeçal kullanımında 1 çay kaşığı oranını arttırmamaya özen gösterilmelidir. Bu ölçek hem yemeklere lezzet katacak hem de yemeklere turuncumsu rengiyle görsel bir şölen yaşatacaktır.

ÇAY OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR

Zerdeçal kuru ya da taze haliyle çay olarak da tüketilebilir. 2 su bardağı su önce kaynatılarak ve içine 1 çay kaşığı toz ya da rendelenmiş zerdeçal eklenir. Demlenmesi için 10 dakika beklenir. İsteğe göre limon ilave edilebilir. Sağlık nedenleriyle daha yüksek miktarda zerdeçal tüketilmek isteniyorsa uzman bir hekim kontrolünde, konsantre formu tablet veya kapsül olarak kullanılabilir.



