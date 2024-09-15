Baharatla güçlenen kış sofraları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem anlattı...

Yaz aylarının sıcak ve uzun günleri geride kaldı. Yazın dört gözle aradığımız hafif ve ferahlatıcı yiyecekler sonbaharın gelişiyle beraber yerini daha doyurucu, besleyici ve içimizi ısıtan besinlere bıraktı. İşte tam da bu noktada baharatlar tekrardan mutfağımızın vazgeçilmezleri arasında kendi yerini almalı. Hem yemeklere eşsiz lezzetler katan hem de sağlık açısından oldukça çeşitli faydalar sağlayan baharatlar uygun yemeklerle buluşmak için sizi bekliyor.

SİNDİRİM İÇİN ZENCEFİL

Zencefil, soğuk havalarda içimizi ısıtan, özellikle çaylarda ve yemeklerde sıklıkla kullanılan bir baharattır. Zencefilin eşsiz kokusu, lezzeti ve sağlık faydaları içerisindeki ana biyoaktif gingerol bileşiğinden gelir.

Bağışıklığınızı güçlendirir. Mide bulantısını hafifletmede etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle yiyeceklerin mideden geçişini hızlandırarak hazımsızlığın yönetilmesine yardımcı olabilir.

Tarçın, özellikle kış aylarında sıklıkla kullanılan bir baharattır.

Yemeklere tatlı ve sıcak bir aroma katar. Kan şekeri üzerinde faydalıdır. Tarçının açlık kan şekerini düşürebildiğini ve üç aylık kan şekeri ortalaması olan hemoglobin A1c'yi iyileştirebildiğini göstermiştir. Tarçın, kan şekerini dengeleyici özelliği sayesinde tatlı krizlerini kontrol altına alabilir ve tok kalmanıza yardımcı olabilir.

ŞİFALI SARI ZERDEÇAL

Zerdeçal, içerdiği kurkumin sayesinde birçok kronik hastalık ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde umut vaat etmektedir. Anti inflamatuar etkileri, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur. Ayrıca zerdeçal tüketimi, mevsim geçişlerinde soğuk algınlığından korunmanıza yardımcı olabilir. Karabiber, içerdiği piperin ile besinlerin vücutta daha iyi emilmesini sağlar ve sindirimi kolaylaştırır.

Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Karabiberin iltihap önleyici özellikleri vardır.

Kimyon, gaz problemlerini azaltır, sindirimi rahatlatır ve mideyi sakinleştirir. Ayrıca demir açısından zengin olduğu için enerji seviyelerini artırarak kışın yorgunluk hissini hafifletebilir.

Kimyonu, et yemeklerinde, çorbalarda veya pilavlarda kullanarak hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz.

Sonbahar ve kış ayları, doğanın sunduğu bu şifalı baharatlarla dolu sofralar kurmak için harika bir dönemdir. Bu kış, baharatlarla dolu tarifler deneyerek hem kendinizi hem de sevdiklerinizi hastalıklara karşı koruyabilir, sağlıklı ve lezzet dolu bir sezon geçirebilirsiniz.

Ancak unutmayın her bitkinin bilinçsizce kullanımı başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle gebeler ve düzenli ilaç kullananların bu baharatları bir uzmana danışmadan büyük porsiyonlarda kullanmamasını öneririm.