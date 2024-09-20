Prof. Dr. Özlü’den yeni varyant açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, haziran ayında Almanya'da ortaya çıkan, yabancı bilim insanlarının havaların soğumasıyla daha da etkili olabileceğini öngördüğü Covid-19'un yeni XEC varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pandeminin sonlandığını ancak hastalığın varyantlar halinde devam ettiğini dile getiren Özlü, "Söz edilen varyantın dikkate değer ya da izlenmesi gereken bir varyant olduğu hakkında yeterli bilgi ya da bir uyarı yok. Ne Dünya Sağlık Örgütü ne Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) böyle bir uyarı yapmış durumda değil. Onun için çok endişe verici bir durum görmüyorum" dedi.

XEC varyantının ölümcül olduğu yönünde hiçbir bilginin olmadığını sözlerine ekleyen Özlü "Bu yeni varyantın daha bulaşıcı olduğu, daha ağır hastalığa neden olduğu yolunda hiçbir bilgi yok. Bunun gibi çok sayıda varyant zaten zaman zaman ortaya çıkıyor. Pek çoğu da önemi arz etmeden kaybolup gidiyor" ifadelerini kullandı.