Biberiye otunun mucizevi faydaları! Biberiye otu nedir, nasıl kullanılır? Biberiye otu suyu saça faydaları

BİBERİYE OTU NEDİR?
Biberiye otu Latincede Salvia Rosmarinus olarak isimlendirilir. Bu bitki güzel kokulu ve yaprak dökmeyen küçük iğneli yaprakları ile çam ağaçlarına benzerlik gösterir. Pembe, beyaz veya mor çiçekler açan aromatik kokulu bir bitki olma özelliği bulunur. Taze veya kurutulmuş bir şekilde yemeklerde kullanılabilme özelliği bulunur.
Mutfakta sürekli yetiştirilebilecek ve taze bir şekilde koparılıp kullanılabilecek aromatik otlar arasında yer alır. Ballıbabagil familyasında yer alan bu bitki A, B6, B9, B1 ve C vitamini bakımından zengindir. Bunun yanında yapısında bakır, magnezyum, kalsiyum, demir, manganez de bulunur.
BİBERİYE OTU FAYDALARI NELERDİR?
Biberiye otu çok eski yıllardan beri kullanılan bir bitkidir. Bunun yanında biberiye doğal reçetelerde şifa olarak da kullanılır. Taze biberiye yaprakları C vitamini açısından son derece zengindir. Hazımsızlık tedavisinde sıklıkla kullanılır. Kan dolaşımını destekler ve sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur. Bağışıklığı arttıran yararlı maddeler barındırır. Saç uzamasına yardımcı olduğu bilinir. Bu nedenle biberiye özü şampuanlarda da sıklıkla kullanılır. Biberiyenin idrar söktürücü özelliği de bulunur.
Kas ve eklemlerde oluşan iltihapların iyileşmesine yardımcı olur. Bu bitkinin özleri pek çok kanser türüne karşı koruma sağlama özelliğine sahiptir. Sinir sistemine iyi geldiği için özellikle Parkinson ve Alzheimer hastalıkları ile mücadele edilmesini sağlar. Yapısında bulunan antioksidan bileşenleri ile vücuda bir koruma duvarı örme özelliği bulunur.
BİBERİYE OTUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
Cilt lekeleri ile mücadele eder ve bu lekelerin azalmasına yardımcı olur. Cildin sıkılaşmasını ve yatıştırılmasını sağlar. Bu otun kullanımı cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve bu şekilde yaşlanmaya karşı mücadele eder. Cilt tonunda meydana gelen eşitsizliklerin giderilmesine yardımcı olur.
Kan dolaşımını arttırır. Kuru cildi olan kişilerin kullanması faydalı olacaktır. Antiseptik ve antimikrobiyal içerikleri yüksek olduğu için akne ve sivilceler ile savaşma özelliği bulunur. Gözenekleri sıkıştırır, sivilceleri kurutmasının yanında yenilerinin çıkmasına engel olur.
BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
Biberiye çayının kişiler için pek çok faydası bulunur. Düzenli ve doğru kullanımı sayesinde mide sorunları giderilir. Gaz ve şişkinlik sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Bağırsak hastalıklarına sebebiyet veren bakterilerin temizlenmesini sağlar. Yapısında bulunan karnosik asit sayesinde bağırsakta bulunan mikroflorayı dengeler. İyi bakterilerin desteklenmesine yardımcı olur.
Biberiye, şifalı bitkiler arasında yer alır. İdrar söktürücü olmasının yanında bağırsak ve bağışıklık dostu olması ile de dikkat çeker. Fakat nane hassasiyeti ve kronik hastalıkları bulunan kişiler tarafından kullanımına dikkat edilmelidir. Bunun haricinde kanamalı hastalığı bulunan kişilerin biberiye kullanımından uzak durması da önemli bir konudur. Bu bitki aromatik özelliği ile mutfaklarda sıklıkla kullanılır.
BİBERİYE OTUNUN SAÇA FAYDALARI
Biberiye suyunun saç uzatıcı, kırıkları onarıcı ve saça parlaklık kazandırıcı etkileri, bu doğal ürünü aktarlarda en çok arananlar listesine taşıdı. Özellikle saç dökülmesi yaşayanlar ve saçlarını güçlendirmek isteyenler, biberiye suyunu alternatif bir çözüm olarak tercih ediyor. Sosyal medyada paylaşılan olumlu deneyimler, biberiye suyunun popülaritesini daha da artırdı.
SAÇ İÇİN BİBERİYE TARİFİ
Orta boy bir tencerede bir litre suyu kaynatın. Kaynayan suya bir avuç kurutulmuş biberiye yaprağı ekleyin ve tencereyi ocaktan almadan önce beş dakika kadar bekletin. Biberiye suyunu beş saat boyunca demlenmeye bırakın. 4'e 1 oranında biberiye suyunu suyla seyrelterek bir durulama suyu elde edin veya biberiye suyunu şampuanınıza karıştırın. Biberiyeli suyu duruladıktan veya şampuanladıktan sonra saçınızı temiz suyla iyice durulayın.