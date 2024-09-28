Dilinizin rengi sağlık sorununuzun bir göstergesi olabilir

Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın.

Günde bir kez dişlerinizin arasını diş ipiyle temizleyin.

Dilinizi her gün temizleyin (bir diş fırçası veya dil kazıyıcı ile).

Günde bir kez alkolsüz, antibakteriyel bir gargara kullanın.

Tütün ürünleri kullanmayın.

Bol miktarda su için.

Muayene ve temizlik için düzenli olarak diş hekiminizi ziyaret edin.