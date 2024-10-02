Çaya karanfil atınca bakın ne oluyor... Faydaları çok şaşırtacak

Güzel kokusu ve faydaları nedeniyle tüm dünya mutfaklarında baharat olarak kullanıldığı gibi, potansiyel yararları nedeni ile sağlık alanında da kullanılan karanfilin etkilerini öğrenince çok şaşıracaksınız. Üstelik çayınıza attığınızda bile faydalarından yararlanabilrisiniz. İşte detaylar...
KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR?
Karanfil, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinizi azaltan antimikrobiyel ve antioksidan etkisi yüksek öjenol içerir. Karanfil, diş ağrısı ve kas spazmları gibi ağrıları azaltmaya ve vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Ruh halini sakinleştirir, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.
Karanfil, mide zarını koruyan mukus katmanını kalınlaştırarak ülser riskini azaltır ve ülserin iyileşmesine yardımcı olur. Kanser gibi mide problemlerini tetikleyebilen H.pylori bakterisine karşı da etkilidir etkilidir. Karaciğer sağlığını korur ve karaciğer yağlanması belirtilerini azaltır. Beyin fonksiyonunu koruyan ve kemik yapısını güçlendirmesi karanfilin faydalarındandır. Kemik ve beyin fonksiyonlarına olan katkısı zengin manganez kaynağı olmasındandır.
Karanfil kronik hastalıkların oluşmasında rol oynayan oksidatif stresi azaltan bileşikler olan antioksidanlar içerir. Antimikrobiyal olan karanfil bakteri gibi mikroorganizmaların büyümesini durdurmaya yardımcıdır.
Karanfilin faydaları şunlardır:
Diş ağrısını dindirir
Ağız kokusunu gidermeye yardım eder
Kan şekeri seviyelerini dengeler
Öksürük kesicidir
Bakterilerin çoğalmasını önler
Sindirim sorunları ve hazımsızlığa iyi gelir
Obezite ile mücadele eder
Karaciğer sağlığını iyileştirir
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kemik sağlığını geliştirir
Mide ülserini azaltır
Kanser riskini azaltan antioksidanlar barındırır
KARANFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?
Bitkinin çayını yapmak çok basittir. Bir çay kaşığı karanfil ve bir su bardağı yeterli olur. Öncelikle suyu kaynatıp bir fincana dökmeli ve ardından karanfilleri eklemelisiniz. İsteğe göre bir süre demlemeye bırakıp, yeterli demi aldığını düşünüyorsanız süzüp sıcak olarak içebilirsiniz.