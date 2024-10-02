Çaya karanfil atınca bakın ne oluyor... Faydaları çok şaşırtacak

KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Karanfil, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinizi azaltan antimikrobiyel ve antioksidan etkisi yüksek öjenol içerir. Karanfil, diş ağrısı ve kas spazmları gibi ağrıları azaltmaya ve vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Ruh halini sakinleştirir, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.

Karanfil, mide zarını koruyan mukus katmanını kalınlaştırarak ülser riskini azaltır ve ülserin iyileşmesine yardımcı olur. Kanser gibi mide problemlerini tetikleyebilen H.pylori bakterisine karşı da etkilidir etkilidir. Karaciğer sağlığını korur ve karaciğer yağlanması belirtilerini azaltır. Beyin fonksiyonunu koruyan ve kemik yapısını güçlendirmesi karanfilin faydalarındandır. Kemik ve beyin fonksiyonlarına olan katkısı zengin manganez kaynağı olmasındandır.