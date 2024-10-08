Bu yöntem ayaktaki nasırı geçiriyor!

Tek ihtiyacınız olan bir limon rendelemek. Rendelenmiş limonu nasırlarınıza koyun ve 15 dakika bekletin. Sonuç almak için bu ilacı birkaç gün boyunca yapın.

EPSOM TUZU VE PAPATYA ÇAYI İLE AYAK BANYOSU

Bu inanılmaz ayak banyosu, ayaklardaki nasır ve yarıkların giderilmesinde çok etkilidir. Sıcak bir papatya çay banyosuna bir avuç Epsom tuzu koyun. Ayaklarınızı en az 10 dakika bekletin, sonra nasırları bir ponza taşıyla kazıyın.