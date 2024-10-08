Bu yöntem ayaktaki nasırı geçiriyor!

Ayak nasırları, günlük yaşamı olumsuz etkileyen ve rahatsızlık veren bir durumdur. Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü düzenli olarak uygulayacağınız bu yöntemler nasırlarınıza iyi gelecek.
Tek ihtiyacınız olan bir limon rendelemek. Rendelenmiş limonu nasırlarınıza koyun ve 15 dakika bekletin. Sonuç almak için bu ilacı birkaç gün boyunca yapın.
EPSOM TUZU VE PAPATYA ÇAYI İLE AYAK BANYOSU
Bu inanılmaz ayak banyosu, ayaklardaki nasır ve yarıkların giderilmesinde çok etkilidir. Sıcak bir papatya çay banyosuna bir avuç Epsom tuzu koyun. Ayaklarınızı en az 10 dakika bekletin, sonra nasırları bir ponza taşıyla kazıyın.
ASPİRİN YÖNTEMİ
Birkaç damla suyun içine birkaç tane a'spirin karıştırarak koyu bir macun kıvamında karışım yapılır. Nasırın üzerine bu a'spirin macunu sürülür ve bir bandaj ile kapatılarak gece boyunca bekletilir. Bu işlem nasır kaybolana kadar sürekli tekrarlanmalıdır.
KABARTMA TOZU VE LİMON
Bir kabın içerisine ılık su ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Nasırlı bölgeyi bu solüsyonda 2 dakika beklettikten sonra, kabartma tozunu da ilave edin. Ardından nasırlı bölgeyi 5-10 dakika daha bekletin ve nasırları ovarak çıkartın.
ELMA SİRKESİ
Nasır nasıl geçer biliyor musunuz elma sirkesi ile! Elma sirkesi, ayak nasırını temizlemek için etkili olan, güçlü bileşiklere sahip bir maddedir. Elma sirkesinin asidik yapısı, nasırın sert derisini yumuşatarak parçalar.. Uygulanışı : Bir ölçü elma sirkesine, 4 ölçü su ekleyip karıştırın. Nasırlı bölgeyi, bu karışımın içerisinde 20 dakika bekletin. Ardından nasırlı bölgeyi ovalayarak kaldırabilirsiniz. Ancak bu işlemler sırasında sabırlı olmaya özen gösterin. Nasırı çok fazla zorlamak, enfeksiyona neden olabilir.