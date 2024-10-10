Soğan kabuğunun mucizevi faydaları! Soğan kabuğu nasıl kaynatılır?

Birçok yemeğin ana malzemesi olan soğanı soyduktan sonra kabukları genellikle çöpe gidiyor. Artık soğan kabuklarını çöpe atmayacaksınız. En az soğanın kendisi kadar faydalı olan soğan kabuğunu kaynatıp içebilirsiniz.



Soğan kabuğu ve suyu, aslında birçok kişi bilmese de son derece faydalı bir bitkisel maddedir. Vitamin ve mineral açısından zengin olan soğanda A, C ve E vitaminini rahatlıkla bulabilirsiniz.