İbn-i Sina’nın tavsiye ettiği ısırgan otunun mucizevi faydaları! Her öğüne yakışan ısırgan otu tarifi

Isırgan otunun içindeki C vitamini ve demir kan hücrelerini eşitleyebilir. Bu denge sayesinde dolaşım kolaylaşır. Kan dolaşımını düzenlediği için ise damar tıkanıklığı riskini azaltır. Ayrıca yapılan araştırmalarda bu otun alerjik problemlere karşı olumlu etkisi olduğu söyleniyor. Şifa kaynağı olan bu otu kahvaltınıza dahil etmek ister miydiniz? İşte yumurtalı ısırgan tarifi.