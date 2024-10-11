İbn-i Sina’nın tavsiye ettiği ısırgan otunun mucizevi faydaları! Her öğüne yakışan ısırgan otu tarifi

Doğada bulunan birçok bitkiyi hiçbir zahmete gerek kalmadan tüketerek şifalarından faydalanabilirsiniz. İbn-i Sina'nın şifalı bitkisi ısırgan otu da mevsiminde tüketildiği zaman tam bir şifa deposuna dönüşüyor. Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen ve hâlâ tüketilen ısırgan otunun faydalarını yeni bir tarifle zenginleştirebilirsiniz. İşte ısırgan otunun her öğüne yakışan tarifi.
Doğanın bizlere sunduğu şifalı bitkilerden biri de ısırgan otudur. Cilt temasına maruz kaldığında cildi tahriş etse de, tüketimi bu tür sorunlara yol açmaz. Geçmiş dönemlerde İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği bu bitki, günümüzde harika tariflere dahil edilebilir. İşte kahvaltılarınızı süsleyecek lezzetli ve sağlıklı bir tarif.
Doğada kendiliğinden oluşan ve mucizevi besin olarak anılan ısırgan otu, zahmetsiz bir şekilde erişebileceğiniz doğal ilaçlardan biridir. İbn-i Sina'nın üzerinde durduğu ve hastalıklara şifa olduğunu söylediği nadir bitkilerdendir. Pek çok kişi, ısırgan otunun tadını da merak eder.
Yüzyıllardır bitkisel tedaviler için kullanılan bu bitki, genellikle kış aylarında kurutularak kullanılabiliyor. En faydalı etkisi, vücuttaki sisteme zarar veren toksinleri bir saat içerisinde vücuttan atmasıdır. Ayrıca bağırsak sağlığını dengeleyerek sindirim sistemini kolaylaştıracaktır. Vücudu baştan aşağıya temizlediği söylenir.
Çözücü ve yakıcı madde içerikli bu bitki, böbreklerde oluşan taş ve kumu önleyebilir. İdrar yolu enfeksiyonu için ısırgan otu çayını tüketebilirsiniz. İdrar yanmasına ve enfeksiyon ağrılarına iyi gelir. Bunun yanı sıra yaralanmalarda sağlıklı etkiler verir.
Isırgan otunun içindeki C vitamini ve demir kan hücrelerini eşitleyebilir. Bu denge sayesinde dolaşım kolaylaşır. Kan dolaşımını düzenlediği için ise damar tıkanıklığı riskini azaltır. Ayrıca yapılan araştırmalarda bu otun alerjik problemlere karşı olumlu etkisi olduğu söyleniyor. Şifa kaynağı olan bu otu kahvaltınıza dahil etmek ister miydiniz? İşte yumurtalı ısırgan tarifi.
MALZEMELER
-1 demet ısırgan otu
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığından az domates salçası
- Tuz ve dilediğiniz baharat çeşidi
YAPILIŞI
İlk olarak ısırgan ile temas edeceğiniz için ellerinizi yakmaması adına eldiven takmayı unutmayın. Isırganı pişirdikten sonra bu etkisi tamamen geçecektir. Bol suda yıkayıp isteğe göre sirkeli suda 5 dakika bekletebilirsiniz. Ardından tavaya sıvı yağı koyup pişirme işlemine başlayabilirsiniz.
Yemeklik şekilde doğradığınız ince soğanları tavaya alın. Ardından salçayı ilave edip kavurmaya başlayın. Soğan kavrulurken, suyunu süzdüğünüz ısırganları doğrayıp tavaya ekleyin. Isırganlar suyunu salmaya başladığında baharat ve tuz ilave edebilirsiniz.
Son olarak, ısırganlar tamamen piştiğinde dilediğiniz kadar yumurtayı üzerine kırabilirsiniz. Yumurtanın omlet gibi olmasını
istiyorsanız kırmadan önce farklı bir kase içerisinde omlet formuna dönüştürün. Bu işlem işinizi kolaylaştıracaktır. Hem sağlıklı hem de lezzetli kahvaltılığınız hazır, afiyet olsun.