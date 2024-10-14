Dudaktaki uçuk en hızlı nasıl geçer? İşte püf noktaları

Yaygın olarak görünen uçuk, nadir durumlarda kas ağrılarına ve ateşe neden olmaktadır. Her yaştaki kişide görülebilir. Uçuğa neden olan virüs vücutta atılmaz, sadece sessizce bekler. Ancak vücut direnci düştüğü anda tekrarlanır. Dolayısı ile kullanılacak olan antiviralle bu virüsü kontrol altına alır.