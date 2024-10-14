Dudaktaki uçuk en hızlı nasıl geçer? İşte püf noktaları

Yaygın olarak görünen uçuk, nadir durumlarda kas ağrılarına ve ateşe neden olmaktadır. Her yaştaki kişide görülebilir. Uçuğa neden olan virüs vücutta atılmaz, sadece sessizce bekler. Ancak vücut direnci düştüğü anda tekrarlanır. Dolayısı ile kullanılacak olan antiviralle bu virüsü kontrol altına alır.
DUDAKTA UÇUK GEÇİREN YÖNTEMLER NELER?
Uçuk, stres dönemlerinde, ateşli hastalıklarda, korku anlarından ortaya çıkabilir. Bazı yöntemler sayesinde uçuk doğal yöntemlerle geçebilir. Ancak elbette ki ilk yapılacak şey, doktora danışmaktır. Uçuğu hızlıca tedavi etmek için sütten yararlanılabilir. Bir pamuk parçasını süte batırdıktan sonra, uçuğa sürmek yeterli olacaktır. Bu yöntem uçuğun daha hızlı bir şekilde geçmesini sağlayabilir.
İçerdiği antiviral bileşenler sayesinde nane yağı da uçuk tedavisinde etkili olmaktadır. Bir veya iki damla uçuğa sürülerek, iyileşme sürecini hızlandırmak mümkün. Uçuğu geçirmenin bir diğer yolu, uçuğa biraz diş macunu sürmektir. Antiviral özelliğe sahip bal ve sirke ikilisi oldukça güçlüdür.
Bir yemek kaşığı bal ile biraz sirkeyi karıştırarak, uçuk bölgesinde sürmek gerekir. Birçok tedavide başrol olan sarımsak mikrop öldürücü etkiye sahip. Dolayısı ile uçuk tedavisinde de önemlidir. Bir diş sarımsak ikiye kesilir ve uçuğun üzerine konur. Bu işlem uçuk bitene kadar tekrar edilebilir.
DUDAKTA UÇUK GEÇİRMENİN PÜF NOKTALARI
Uçuk genelde bağışıklık sistemi düştüğü dönemlerde ortaya çıkar. Dolayısı ile beslenmeye dikkat etmek de uçuğun ortaya çıkmasını engelleyecektir. Sağlıklı ve doğal besinler tüketmek, ayrıca C vitaminine sıkça yer vermek de gerekir. Öte yandan diyete prebiyotik gıdalar da eklenmeli.
UÇUK EN HIZLI NASIL GEÇER?
Uçuk çıkmaya başladığı zaman uçuğa biraz zeytinyağı sürmek iyi gelecektir. Birçok hastalığa iyi gelen aloe vera da son derece etkili olacaktır. Uçuğu kısa sürede tedavi etmek için bu bitki uçuğa sürülebilir. Yoğurt yemek uçuğa iyi gelen gıdaların başında gelmektedir. Genelde uçuk ile 3 hafta içerisinde iyileşir ve herhangi bir iz de bırakmaz.