Türk kahvesi telvesinin evinizdeki doğal faydaları

KAHVE TELVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Kan kolesterol düzeyinin dengelenmesini sağlayan Türk kahvesi, aşırı dalgalanmaları önler ve kalp hastalıklarına karşı vücudu korur.

-Kullanılan ağrı kesici ilaçların etkilerini neredeyse %50 oranında arttırır.

-Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler ve bağırsakların çalışmasını hızlandırarak kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

-Cildi yumuşatıcı etkiye sahip olan kahve telvesi peeling şeklinde masaj yapılarak cilde uygulandığında selülitleri giderici etkiye sahiptir. Kahve telvesi ile cilt bakımı düzenli olarak yapıldığında cilt daha parlak ve daha canlı olur.

-Kahve telvesi tüyleri azaltır mı? Kahve telvesi ve karbonat kullanarak hazırlanan karışım, düzenli olarak banyodan önce vücuda sürülüp daha sonra yıkadığında istenmeyen tüylerden kurtarabilir.

-İçeriğinde yer alan antioksidan bileşenler toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca kanser gibi büyük problemlere karşı koruyucu etki gösterir.

-Dikkat arttırıcı ve konsantrasyonu geliştirici etkiye sahip olan Türk kahvesi zihin açıcıdır.

-Baş ağrılarına iyi gelen Türk kahvesi aynı zamanda kemik ağrılarına da iyi gelebilir.