Türk kahvesi telvesinin evinizdeki doğal faydaları

En çok içilen içeceklerde ilk sıralarda bulunan kahve sadece içecek olarak tüketilmiyor. Enerji vermesi, ruh sağlığına iyi gelmesi, yağ yakımına yardımcı olması gibi birçok faydası bulunan Türk kahvesinin aslında içmekten çok daha fazlasını yaptığını biliyor muydunuz? İşte inanamayacağınız 'kahve' gücü!
Neredeyse her evde pişirilen Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak kahvenin yanında telvesinin de birçok sorunun çözümü olduğunu pek çok kişi bilmiyor. Genelde kullanılmadan dökülen kahve telvesi aklınıza gelmeyecek birçok derdin de devası.
KAHVE TELVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
-Kan kolesterol düzeyinin dengelenmesini sağlayan Türk kahvesi, aşırı dalgalanmaları önler ve kalp hastalıklarına karşı vücudu korur.
-Kullanılan ağrı kesici ilaçların etkilerini neredeyse %50 oranında arttırır.
-Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler ve bağırsakların çalışmasını hızlandırarak kabızlığı önlemeye yardımcı olur.
-Cildi yumuşatıcı etkiye sahip olan kahve telvesi peeling şeklinde masaj yapılarak cilde uygulandığında selülitleri giderici etkiye sahiptir. Kahve telvesi ile cilt bakımı düzenli olarak yapıldığında cilt daha parlak ve daha canlı olur.
-Kahve telvesi tüyleri azaltır mı? Kahve telvesi ve karbonat kullanarak hazırlanan karışım, düzenli olarak banyodan önce vücuda sürülüp daha sonra yıkadığında istenmeyen tüylerden kurtarabilir.
-İçeriğinde yer alan antioksidan bileşenler toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca kanser gibi büyük problemlere karşı koruyucu etki gösterir.
-Dikkat arttırıcı ve konsantrasyonu geliştirici etkiye sahip olan Türk kahvesi zihin açıcıdır.
-Baş ağrılarına iyi gelen Türk kahvesi aynı zamanda kemik ağrılarına da iyi gelebilir.
BİTKİLERİ CANLANDIRIR
Herkesin evinde mutlaka asitli topraklarda yaşamayı seven bir kamelya, sardunya, açelya gibi çiçeklerden biri bulunuyordur. Kahve telvesinin bu çiçeklerin toprağına eklenmesiyle, sinekler ve böcekler çiçeklerinizden uzak duracak. Telve çiçeğinizin hem toprağını besleyecek hem de ona zarar veren canlıları uzaklaştıracak.
YANMIŞ YEMEK KALINTILARINI SÖKER
Yemek yanıkları tencerelere yapışır ve telle bile çıkarması son derece zor olabilir. Ancak süngerin yüzeyine sürdüğünüz biraz kahve telvesi bu yanıkları söküp atabilir. Kahve telvesinin ardından deterjanla da üzerinden geçtikten sonra tencerenizin ne kadar temiz olduğunu göreceksiniz.
ÇÖP KOKUSUNU ENGELLER
Mutfaklarda bulunan çöplerin kokusu bazen katlanılması zor olabilir. Çöp kovasının altına bir miktar kahve telvesi dökerseniz kötü kokuyu emecek ve yayılmasını da önleyecektir.
TIKANMIŞ LAVABOLARI AÇAR
Tıkalı lavabolar için kimyasallara maruz kalmanıza hiç gerek yok. Kaynamış suyun içerisine kahve telvesi ve biraz karbonat döküp, tıkalı lavaboların nasıl açıldığını izleyin.
BUZDOLABINIZIN KOKUSUNU GÜZELLEŞTİRİR
Bazen buzdolabından kaynaklanan ekşi koku yemeklerin üzerine siner ve bunu engellemek elinizde olmaz. Ancak bu sorunun çözümü de kahve telvesinde saklı. Telveyi güneşte kuruttuktan sonra buzdolabınızın uygun bir köşesine yerleştirdiğinizde, kötü kokuyu emecek ve yayılmasına engel olacaktır.
CİLDE İYİ GELİR
Peeling etkisi oluşturan kahve telvesi, bu sayede kan akışını hızlandırarak cilde iyi gelir. Siyah nokta oluşumunu engeller pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Telveyi ılık su ile sulandırıp nazik hareketlerle yüzünüze uyguladıktan sonra 10 dakika bekletip durulayabilirsiniz.