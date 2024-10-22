Diyabet hastalığı nasıl belirti veriyor? Tedavi yöntemleri

İnsülin bağımlılık yapmaz ancak diyabet hastası çocuk ve gençler rahatsızlıkları nedeniyle genel olarak ömür boyu insülin kullanmak zorunda kalır. Bu kişiler, genelde kilo verirler. Bu hastaların takiplerinin daha sıkı yapılması gerekir. Diyabet hastalarının beslenmeleri ve fiziksel aktiviteleri de çok önemlidir. Beslenme için düşük karbonhidratlı ve düşük yağlı, kalorisi kısıtlanmış diyetler uygulanmalı; glisemik indeksi düşük besinler tüketilmelidir. Diyette karbonhidrat; meyve, sebze, tam tahıllı gıdalar kurubaklagiller ve düşük yağlı süt ürünleri tercih edilmelidir. Ayrıca fiziksel aktivite de önemlidir, haftada 3 gün en az 45 dakika tempolu yürüyüş yapılmalıdır.