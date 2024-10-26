Regl ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli regl ağrısını geçiren doğal yöntemler nelerdir?

Regl veya adet sancısı oluşumunda her ay döngüsel olarak düzenli meydana gelen etkenler vardır. Bunun en önemli sebebi kadında bebek oluşumu için her ay vücudun kendini yenilemesidir.
Rahim bebek oluşumu için harekete geçer. Kadında döllenme olayını bekler. Eğer döllenme gerçekleşmezse kasılarak rahim içini saran ince dokuyu vücut dışına atmaya çalışır. Bu süreçte meydana gelen kramplar, sancılar ve ağrılar bu yüzdendir. Genelde kanamadan sonra yani vücut dışına rahim tarafından atıldıktan sonra ağrılar giderek kaybolur. Bir kadın normal şartlar altında 1 ila 5 gün içerisinde adet sürecini yaşar
ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?
Bitkisel ve doğal yöntemlerle adet sancısından kurtulmak mümkün. Doğanın bize vermiş olduğu mucizevi bitkiler adet sancısına da iyi geliyor. Adetliyken işe gitmek ve çalışmak durumunda olunduğu için pratik yöntemler daha çok kullanılıyor. Bir de adet her ay olan bir olay olduğu için artık ağrının nasıl geçeceğine dair kişi daha çok tecrübe kazanmış oluyor.
O bitkilerden bahsetmek gerekirse şu önerilerde bulunabiliriz:
Adet sancısına iyi gelen bitkiler
Maydanoz: Adet söktürücüdür.
Zencefil: Karın bölgesinde rahatlama sağlar.
Fesleğen: Ağrıları hafifletir.
Tarçın: Adet kramplarına iyi gelir.
Şeker kamışı pekmezi: Rahim kaslarının baskılamasını azaltır.
Zerdeçal: Ağrı kesici olarak bilinir.
Muz: Vücuda direnç verir.
Yeşil sebzeler: Adeti söktürmede yardım eder.
Fındık, fıstık, ceviz: Direnç verir. Daha zinde olmanızı sağlar.
ADET SANCISINA İYİ GELEN ÇAYLAR
Papatya çayı
Rezene çayı
Ada çayı
Nane çayı
Kekik çayı
Ihlamur limon
Hayıt çayı
Adet sancısına iyi gelen egzersizler
Karın bölgesine masaj: El hareketleriyle karın bölgesini ovalayın.
15-20 dakika yürüyüş: Temiz havada hafif tempolu yürüyüş yapın.
Derin nefes alıp verme: Aralıklarla düzenli nefes egzersizi yapın.
Bacaklar yukarı hareketi: Yatar pozisyonda bacakları yukarı ve aşağı yönde hareket ettirme
Bele ve sırta masaj: Yüz üstü uzanarak masaj yaptırabilirsiniz.
Sıcak su torbası ile karın bölgesine masajlar: Sıcak su ağrıları hafifletmeye yarayan yöntemdir. Ağrı olan bölgenin üzerine sıcak su torbasını koyarak o bölgede ağrıyı dindirebilirsiniz.
ŞİDDETLİ ADET SANCISIı NASIL GEÇER?
Şiddetli adet sancıları erken ergenliğe girenlerde görüldüğü gibi 30-45 yaş aralığındaki kadınlarda da görülebilmektedir. Şiddetli ağrıların altında yatan bir takım etkenler olabilir. Tıp dilinde bu etkenler ikincil sekonder olarak adlandırılmıştır. Bunlar arasında tümör, üst üreme enfeksiyonları gibi ciddi sorunlar vardır. Bunlar yüzünden şiddetli adet sancıları geçiriyor olabilirsiniz. Bunların teşhisi için uzman hekim tarafından bir takım tetkikler uygulanmaktadır.