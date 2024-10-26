Regl ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli regl ağrısını geçiren doğal yöntemler nelerdir?

Regl veya adet sancısı oluşumunda her ay döngüsel olarak düzenli meydana gelen etkenler vardır. Bunun en önemli sebebi kadında bebek oluşumu için her ay vücudun kendini yenilemesidir.

Rahim bebek oluşumu için harekete geçer. Kadında döllenme olayını bekler. Eğer döllenme gerçekleşmezse kasılarak rahim içini saran ince dokuyu vücut dışına atmaya çalışır. Bu süreçte meydana gelen kramplar, sancılar ve ağrılar bu yüzdendir. Genelde kanamadan sonra yani vücut dışına rahim tarafından atıldıktan sonra ağrılar giderek kaybolur. Bir kadın normal şartlar altında 1 ila 5 gün içerisinde adet sürecini yaşar

ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?

Bitkisel ve doğal yöntemlerle adet sancısından kurtulmak mümkün. Doğanın bize vermiş olduğu mucizevi bitkiler adet sancısına da iyi geliyor. Adetliyken işe gitmek ve çalışmak durumunda olunduğu için pratik yöntemler daha çok kullanılıyor. Bir de adet her ay olan bir olay olduğu için artık ağrının nasıl geçeceğine dair kişi daha çok tecrübe kazanmış oluyor.

O bitkilerden bahsetmek gerekirse şu önerilerde bulunabiliriz: