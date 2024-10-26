Tek tip beslenmeye son! Risk grubunda olanlar dikkat

Beslenme düzeninde sağlıklı seçimler yapmanın önemini vurgulayan Özölmez, katkı maddelerinin denetimlerle sınırlandırılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Tek tip beslenme yerine sağlıklı ve dengeli bir beslenme modeli tercih edilirse sağlığımızı koruyabilir ve gıda katkı maddelerinin olumsuz etkilerinden kaçınabiliriz." açıklamalarında bulundu.

Özölmez, katkı maddelerinin beslenme düzeninden tamamen çıkarılmasının zor olduğunu kaydederek, bilinçli tüketim ve üreticilerin koyduğu miktarların denetlenmesinin sağlıklı bir yaşam için kritik olduğunu ifade etti.