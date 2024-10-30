Sabahları aç karnına sirkeli su içmenin faydaları nelerdir?

SİRKELİ SU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Sirkeli suyun tüketimi de dikkatli yapılmalıdır. Gerek elma gerekse üzüm sirkesi yemek kaşığına koyularak içilebilir. Eğer, tadı çok ekşi geliyorsa, suyun içerisinde bir yemek kaşığı sirke katıp karıştırabilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Bunu günde bir kez, yemeği üzerinden 5-6 saat geçtikten sonra yapmaya dikkat etmelisiniz.

Ayrıca sabahları aç karnına bir bardak suya elma veya üzüm sirkesi ekleyerek içimini kolaylaştırabilirsiniz

Sirkeyi sade olarak tüketmemeye mümkün olduğu kadar dikkat edin.

SİRKELİ SU İÇERKEN DİKKAT!

Doğal bir sulu çözelti olan sirkeli suyun önemli zararları bulunmamaktadır; ancak aşırı tüketimi sonrasında çeşitli rahatsızlıklar baş gösterebilir. Bu yüzden, düzenli ilaç kullanan vatandaşların doktor tavsiyesi alarak sirkeli su tüketmesi gerekmektedir.