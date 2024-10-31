Tırnaklardaki beyaz lekelere dikkat! Tırnak dipleri neden beyaz olur?

TIRNAKLARDAKİ BEYAZ LEKELERİN SEBEBİ NEDİR?

-Tırnağa temas eden kozmetik ürünler, ( oje, aseton vb.) tırnakta bazı alerjik durumlara neden olabilir. Bunun sonucunda tırnakta beyaz lekeler meydana gelir.

-Protein yetersizliği tırnakta oluşan beyazlıkların bir diğer nedenleri arasındadır. Eğer bu beyazlıklar yatay şeritler halinde tırnak yatağında ise protein eksikliği olabilir.

-Vücudun ihtiyacı olan kalsiyumun yetersiz olduğu durumlarda, tırnaklarda beyaz lekeler oluşur.

-Herhangi bir durumdan dolayı tırnak köküne alınan darbeler, tırnakta beyaz lekeler oluşturur. Aynı zamanda manikürün sık yapılması beyaz leke nedenleri arasındadır.