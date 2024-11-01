Havalar soğudu! Vücut direncine dikkat

SIVI ALIMI ÖNEMLİ

Kış aylarında havaların soğuması birlikte sporla beraber diyet yapan insanların daha az su tükettiğini, ama aslında kış aylarında hem diyet için hem de vücut direncin düşmemesi için su tüketimin olmasını gerektiğini aktaran Diyetisyen Yıldız, "Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte su tüketimlerinde ciddi azalmalar görüyoruz. Ama vücudumuzun her zaman suya ihtiyacı var, su bizim için olmazsa olmaz. Dolasıyla günde 2-2,5 litre su tüketimini öneriyorum. Bunun yanında ıhlamur, ada çayı ve kuşburnu gibi bitki çaylarıyla birlikte hem sıvı alımını hem de bağışıklığı çok güzel destekleyebiliyoruz" dedi.



OMEGA-3' Ü EKSİK ETMEYİN

Metabolizmayı harekete geçirmeye ve hastalıklardan korunmak için kış aylarında Omega-3 yağ asitlerinin önemini aktaran Diyetisyen Yıldız, "Bir diğer önemli konu ise Omega-3 yağ asitleri. Hem metabolizmayı çalıştırmak için rolü hem de hastalıklara karşı koruyucu rolü ile çok ön planda. En iyi kaynakların balıklar olduğunu biliyoruz. Hafta 1-2 kez mutlaka ızgara, fırın ve buğulama şeklinde balık tüketimini öneriyorum. Bunun yanında keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi diğer Omega-3 kaynaklarını da yer vermek çok faydalı olacaktır" diye konuştu.