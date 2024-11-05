Yeşil zeytinin faydaları neler? Yeşil zeytin ne kadar tüketilmeli?

Güne zinde başlamak için zeytin ve peynirin olduğu bir kahvaltı iyi bir tercihtir. Dengeli ve sağlıklı bir kahvaltı, metabolizma hızınızı artırarak sindirim sisteminizi düzenler ve yorgunluğunuzu atmanızı sağlar. Tabii kahvaltıda ne tükettiğiniz çok önemli.omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, zeytini 'sağlık deposu' olarak nitelendirebilmek için iyi bir neden. Zeytinyağının faydalarını bilmeyen yok. Peki zeytinin faydaları neler? İşte detaylar...