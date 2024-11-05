Yeşil zeytinin faydaları neler? Yeşil zeytin ne kadar tüketilmeli?

Güne zinde başlamak için zeytin ve peynirin olduğu bir kahvaltı iyi bir tercihtir. Dengeli ve sağlıklı bir kahvaltı, metabolizma hızınızı artırarak sindirim sisteminizi düzenler ve yorgunluğunuzu atmanızı sağlar. Tabii kahvaltıda ne tükettiğiniz çok önemli.omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, zeytini 'sağlık deposu' olarak nitelendirebilmek için iyi bir neden. Zeytinyağının faydalarını bilmeyen yok. Peki zeytinin faydaları neler? İşte detaylar...
ZEYTİNİN FAYDALARI
Yeşil zeytinin faydaları zeytini çeşitli yaş grupları ve özelliklerdeki tüketicilerin sofralarının vazgeçilmez gıdalarından biri olmasını sağlar. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, polifenoller, E vitamini ve lif bakımından zengin olması vücut sağlığına önemli oranda katkı sağlar. Vücudun sağlıklı yağ tüketimine de ihtiyacı bulunur.
Yeşil zeytin içeriğinde vücudun ihtiyaç duyduğu sağlıklı ve besleyici özelliklere sahip yağlar bulunur. Vücudun ihtiyaç duyduğu sağlıklı yağları elde etmesi, şeker dengesini ve kolestrolü de dengede tutmasına yardımcı olur. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir gibi besin bileşenleri açısından da oldukça zengin olan yeşil zeytin, kemik sağlığını geliştirmek, korumak ve iyileştirmek için tercih edilebilir.
Yeşil zeytinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Kalp sağlığını destekleyici temel yağ asidi içerir.
Kansere yakalanma riski azaltacak antioksidan içeriğe sahiptir.
Kan şekerini dengeleyerek diyabete karşı korur.
Kemik sağlığını destekleyen ve iyileştiren kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi besin bileşenlerine sahiptir.
İnflamasyonu azaltarak cilt hastalıklarının önüne geçebilir ve cildin daha iyi bir görünüme sahip olmasını destekler.
Cildin ihtiyaç duyduğu E vitamini için önemli bir kaynak oluşturur.
Doyurucu olması ve yüksek besin değerlerine sahip olması sebebiyle kilo kontrolüne yardımcı olur
YEŞİL ZEYTİNİN FAYDALARI; KALP VE CİLT SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Yeşil zeytinin faydaları kalp sağlığı ile yakından ilişkilidir. İçeriğinde bulunan doymamış yağ asitleri kalp ve damar hastalıkları için oldukça önemlidir. LDL adı verilen kötü kolesterolü, yeşil zeytinin içeriğinde bulunan oleik asit düşürebilir ve kalp krizi riskini azaltabilir.
Zeytinin farklı usullerle sıkılmasıyla elde edilen zeytinyağı da kalp sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Günlük olarak porsiyon kontrolü yapılarak tüketilen zeytinyağı, vücuttaki kan basıncını ayarlar ve damarların daha esnek olmasına zemin hazırlar. Günlük hayatta zeytin ve zeytinyağı tüketimini tercih ederek kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.
Cilt sağlığı için tercih edilen krem, yağ gibi takviyelerin yanı sıra beslenme düzenini sağlıklı ilerletmek aydınlık ve temiz ciltlere sahip olmanız açısından önemlidir. Zeytinyağı içerisinde yüksek oranda E vitamini bulundurur. E vitamini cildin nem dengesini sağlayan en önemli besin bileşenleri arasındadır.
Bunun yanı sıra yeşil zeytinin içeriğinde bulunan antioksidanlar da nem dengesini düzenleyerek ciltteki yaşlanma belirtilerini en aza indirebilir. Cilt sağlığı ile birlikte saçların daha parlak ve hacimli görünmesi, daha sağlam köklere sahip olması için de tercih edilebilir.
Kronik inflamasyon, cilt hastalıklarına sebebiyet veren etmenlerdendir. Sedef ve egzama gibi cilt hastalıkları kronik inflamasyon sebebiyle ortaya çıkabilir. Yeşil zeytin, kronik inflamasyonu azaltarak karaciğerdeki değerleri düzenleyebilir. Bu değerlerin düzelmesi cilt hastalıkları noktasında iyileştirici özellik gösterir.
YEŞİL ZEYTİN İÇERİĞİNDE NELER BULUNUR?
Yeşil zeytinin faydaları, besin içeriği anlamında bakıldığında da oldukça zengindir. E vitamini, lif, çeşitli antioksidanlar, sağlıklı yağlar, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir gibi vitamin ve mineraller içerir. Yeşil zeytinin içeriğinde bulunan bu bileşenler, kan şekeri ve kolesterolü dengeye sokarak kalp damar sağlığını korumada etkilidir.
Aynı zamanda kemik sağlığı, beyin fonksiyonlarının işlevselliği ve sindirim sisteminin düzenli çalışması için de önemli bir yere sahiptir. Lif açısından zengin olan yeşil zeytin, antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bu durum vücuttaki iltihaplanmanın önlenmesinde rol oynar. Aynı zamanda yeşil zeytin içerisinde bulunan antioksidanlar ve polifenoller bağışıklık sistemini destekleyerek kanser gibi hastalıklara önleyici zemin hazırlar.
Yeşil zeytinin faydaları günlük hayata dahil edilirken zeytinin dikkatli porsiyonlarla tüketilmesi gerekir. Yeşil zeytin içeriğinde bulunan besin maddeleri ve sağlıklı yağların etkisiyle besleyici ve kalorili bir besindir. Bu sebeple özellikle kilo kontrolü yapanlar ve kandaki şeker dengesini korumak isteyenler için ölçülü porsiyonlarla tüketilmesi tavsiye edilir.
Tuzlu suda bekletilerek kahvaltı sofralarına hazır halde getirilen zeytinler, besin içeriğinden daha fazla tuza sahiptir. Yüksek oranda tuz tüketimi, vücuttaki su tutulumunu arttırarak ödeme yol açabilir. Özellikle tansiyon hastalarının tuzsuz zeytin tüketmesi, tansiyon dengesini koruyabilmek adına önemli bir yere sahiptir.
Yüksek lif oranlarına sahip olan yeşil zeytin, belirli bir porsiyon miktarının üzerinde tüketildiğinde sindirimi zor hale gelebilir. Sindirimi sorunu yaşayan tüketiciler için bu durum bağırsak sorunlarını beraberinde getirir. Besin alerjisi ve gıda intoleransı olan tüketiciler için de özellikle tuzlu suda fermente edilmiş zeytinin ölçülü tüketilmesi tavsiye edilir. Böbrek rahatsızlıkları, hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlıkları bulunan tüketiciler kendi diyet programları çerçevesinde yeşil zeytin tüketebilirler.