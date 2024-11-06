Sumak nedir? Şifalı bitki sumak neye iyi gelir?

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan özellikleriyle yıllardır kullanılan birçok bitki mevcuttur. Sumak, çok daha güçlü bir antioksidandır. Hücrelerin kanserleşmesini önleyen sumak, tüm kanser türlerine karşı koruyucudur. Antioksidan özelliği dolayısıyla kalp-damar hastalıkları ve kronik hastalıklara karşı da sumak ile önlem alınabilir.

Antiinflamatuar özelliği ile grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşır. Ateş düşürücü özelliğine sahiptir. İçerisinde C vitamini bulunan sumak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Yapılan araştırmalar neticesinde düzenli olarak tüketilen sumağın kronik hastalıklara karşı koruduğu ve tedavisinde önemli bir adım olduğu görülmüştür. Bilimsel araştırmalara bakıldığında sumağın kan şekerini düşürdüğü ve tip 2 diyabetinin neden olduğu sorunları azalttığı görülmektedir.

Sumağın faydaları saymakla bitmiyor. Bir başka faydasına değinecek olursak, antifungal ve antibakteriyel etkisi sayesinde enfeksiyon hastalıklarının yok edilmesine katkı sağlar. Ayrıca solunum yolları ve boğaz bölgesinde oluşan enfeksiyona karşı sumak çayı tüketmek enfeksiyonun sebep olduğu boğaz ağrısı ve öksürük gibi etkileri önler.