Ruh ve vücut sağlığının sırrı bu meyvede saklı! Hünnapın faydaları nelerdir?

HÜNNAP NASIL TÜKETİLMELİ?

Hünnap faydaları nelerdir sorusuna yanıt verdikten sonra şimdi de hünnap nasıl tüketilmelidir ondan bahsetmek istiyoruz.

Hünnap meyvesinin tatlı bir tadı vardır. Çiğ bir dokuya sahip olan hünnap meyvesinin tadı hurmaya benzemektedir. Böylece hünnap nasıl bir meyve sorusuna da yanıt vermiş olduk.

Hünnap meyvesi atıştırmalık olarak tüketilebilir. Bu meyveyi yerken içerisinden çekirdeğini çıkarmak gerekir. Kurutulmuş hünnap meyvesini tatlı yaparken ana malzemelerden biri olarak kullanabilir ya da direkt olarak tüketebilirsiniz.

Hünnap meyvesi aynı zamanda sirkesi veya pekmezi yapılarak da tüketilebilir.