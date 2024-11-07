Ruh ve vücut sağlığının sırrı bu meyvede saklı! Hünnapın faydaları nelerdir?

Sonbaharın lezzetli meyvelerinden hünnap, sağlıklı yaşam arayışında olanlara şifa sunuyor. İşte, hünnap nasıl tüketilmeli? Hünnap zararları nelerdir? Hünnapın faydaları haberin detaylarında…
C vitamini bakımından en zengin meyvelerden biri olan hünnap, Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen hünnap faydaları saymakla bitmiyor. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilen bu meyve, kilo vermeyi kolaylaştırmaktan kanser riskini azaltmaya kadar çeşitli yönde olumlu etkiler barındırıyor.
HÜNNAP FAYDALARI NELERDİR?
Dünya çapında yaygın olarak tüketilen ve oldukça sağlıklı bir meyve olan hünnap faydaları son zamanlarda sıklıkla merak edilmiş ve araştırılmıştır.
Çin hurması olarak bilinen hünnap; çekirdeği olan, genellikle kurutularak tüketilen, yeşilden mora doğru değişen rengi ile faydalı bir meyvedir.
Hünnap meyvesi uzun yıllardır uyku ve kaygı sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Özellikle de İbrahim Saraçoğlu tarafından uykusuzluk ve stresi azalttığına dair önemli bligiler verilmiştir.
Lif ve antioksidan içeriği yüksek olan hünnap meyvesi kanser riskini azaltır ve kalp hastalığı riskini düşürür.
Bağışıklığı güçlendirmeye birebir fayda sağlayan hünnap meyvesi aynı zamanda sindirim sistemi için de oldukça faydalıdır.
İçeriği nedeniyle ölümsüzlük meyvesi olarak adlandırılan Hünnap faydaları aşağıdaki gibidir:
-Stres ve kaygıyı azaltır, zihin sakinliği sağlar.
-Solunum yollarını temizler.
-Uykusuzluğa iyi gelir.
-Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
-Kabızlığa iyi gelir ve sindirim sistemini düzenler.
-Tok tuttuğu için kilo verilmesine yardımcı olur.
-Antioksidan kaynağı olan hünnap, bağışıklığı güçlendirir.
-Antienflamatuar ve antibakteriyel etkisi olduğu için kanser hücreleriyle savaşmaya yardım eder.
-Cilt tahrişlerini giderir.
-Kolesterolü düşürür, kalp hastalıklarını önler.
-Kemik gücünü artırır.
-Dolaşım sistemini düzenler.
-Stres ve kaygıyı azaltır, zihin sakinliği sağlar.
-Kanın temizlenmesini sağlar.
HÜNNAP NASIL TÜKETİLMELİ?
Hünnap faydaları nelerdir sorusuna yanıt verdikten sonra şimdi de hünnap nasıl tüketilmelidir ondan bahsetmek istiyoruz.
Hünnap meyvesinin tatlı bir tadı vardır. Çiğ bir dokuya sahip olan hünnap meyvesinin tadı hurmaya benzemektedir. Böylece hünnap nasıl bir meyve sorusuna da yanıt vermiş olduk.
Hünnap meyvesi atıştırmalık olarak tüketilebilir. Bu meyveyi yerken içerisinden çekirdeğini çıkarmak gerekir. Kurutulmuş hünnap meyvesini tatlı yaparken ana malzemelerden biri olarak kullanabilir ya da direkt olarak tüketebilirsiniz.
Hünnap meyvesi aynı zamanda sirkesi veya pekmezi yapılarak da tüketilebilir.
HÜNNAP NEREDE YETİŞİR?
Hünnap ağacı genellikle ılıman ve subtropikal iklim koşullarını sevse de kısa süreli donlara dayanıklıdır. Hünnap ağacı, humus bakımından zengin ve iyi drenajı olan toprakları tercih eder.
Güneşli ve yarı gölgeli alanlarda daha iyi büyür. Türkiye'de hünnap meyvesi, Marmara Bölgesi, Anadolu'nun batı ve güney kesimi ile Karadeniz'de yer alan Çoruh Vadisi'nde yetişir.
HÜNNAP BESİN DEĞERLERİ
Sağlık açısından oldukça faydalı olan hünnap meyvesinin kalorisi düşük olsa da lif ve mineral bakımından zengindir.
100 gramlık çiğ hünnapta besin değerleri aşağıdaki gibidir:
-Kalori: 79
-Protein: 1 gram
-Yağ: 0 gram
-Karbonhidrat: 20 gram
-Lif: 10 gram
-C Vitamini: günlük değerin % 77'si
-Potasyum: günlük değerin % 5'i
bulunmaktadır.
HÜNNAP SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Hünnap sirkesi yapılışı son derece kolaydır. Bunun için 2 su bardağı hünnap, yarım çay bardağı sirke, 1,5 litre su ve yarım çay kaşığı tuz gereklidir.
Hünnapları önce dövüp sonra kavanoza alın. Ardından üzerine sirke, tuz ve su katıp tahta kaşık ile karıştırın.
Hazırlamış olduğunuz hünnap sirkesini her gün düzenli olarak tahta kaşık ile karıştırmaya devam edin. Sirkeniz en erken 15 gün en geç 1 ay içinde olacaktır.
Antioksidan bakımından zengin olan hünnap sirkesi faydaları saymakla bitmiyor.
HÜNNAP SİRKESİNİN FAYDALARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
-Antidepresan özelliği vardır.
-Karaciğer hasarlarını tedavi eder.
-Hücrelerin onarılmasını sağlayan hünnap, kansere karşı korur.
-Cilt yaşlanmasını geciktirir.
-Ciltteki yara bereyi giderir.
-Hünnap sirkesi enerji verir.
-Kanı temizler bu sayede kişi kendini daha iyi hisseder.
-Nezle ve soğuk algınlığına iyi gelir.
-Kabızlık sorununa iyi gelir ve idrar söktürücü etkisi ile ödem attırır.
-Balgam attırmaya yardımcı olur.
-Tansiyonu dengeler.
HÜNNAP PEKMEZİ NASIL YAPILIR?
Hünnap sirkesinin nasıl yapıldığını anlattıktan sonra şimdi de hünnap pekmezinin nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Hünnap pekmezi yapmak için öncelikle hünnaplar yıkanır ve haşlanarak daha yumuşak hale getirilir. Haşlanan hünnaplar öğütme makinesinden geçirilir. Ardından ortaya çıkan su 4-5 saat kaynatılır ve hünnap pekmezi artık hazırdır.
HÜNNAP ZARARLARI VAR MI?
Hünnap meyvesi her ne kadar faydalı bir besin olsa da her şeyin fazlası zarardır. Bu meyveyi fazla tüketmek bazı yan etkilere neden olabilir.
Hünnap meyvesini fazla tüketirsek eğer düşük tansiyona, mide bulantısına, şişkinliğe, kan şekeri değişikliğine ve ciltte kaşıntı gibi yan etkilere neden olabilir.