Sahlep bu hastalıklara çok iyi geliyor! Meğer şifa saçıyormuş...

Salebin faydaları neler? Salep neye iyi gelir? Sahlebin faydası var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte vücut ısısını artırarak soğuktan koruyan ve sütle birleştiğinde doğal protein deposu olan sahlebin birçok faydası...
Salepgiller familyasına ait olan salep aslında otsu bir bitki türüdür. Çiçek kısımları mor veya kırmızı renktedir. Gövdesi dik ve silindirik biçimdedir. Salebin yumrularından elde edilen toz, kış aylarında tüketilen içeceğin oluşturulmasına yarar. Başlangıçta Ortadoğu şehirlerinde yetiştirilen salep, 8. yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Fakat eski dönemlerde tıp ve ticaret alanlarında kullanımı daha fazla tercih edilmiştir. Günümüzde ise sıcak içecek alternatifi olarak tüketilir ve salep faydaları göz ardı edilmemelidir.
SALEBİN FAYDALARI NELER?
Salep faydaları birçok unsuru kapsar. Kışın en fazla tüketilen sıcak içeceklerden olan salep, vücut ısısını artırarak soğuktan korur. Aynı zamanda sütle birleştiği için doğal protein deposudur. Lif oranı bakımından da zengin olduğu için kilo verme konusunda da yararlıdır. Genel olarak salebin faydaları şu şekilde sıralanabilir:
İçeriğinde bulunan musilaj bileşeni boğaz yollarını yumuşatarak bronşit, nezle ve öksürük gibi hastalıkların etkilerini hafifletir.
Adet sancılarının dinmesine yardımcı olur.
Gebelikte sıklaşan rahim kasılmalarını azaltabilir ve buna bağlı olarak daha rahat bir hamilelik dönemi sunabilir.
İştahı açan bir etkisi vardır.
İçerisindeki musilaj bileşeni sayesinde bağırsak hareketleri düzenlenir. Kabızlık şikayetlerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda çocuklarda görülen ishal ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur.
Mide hazımsızlığına iyi gelebilir.
Grip veya nezle gibi hastalıklarda vücuda gelen üşüme ve titreme ortaya çıkabilir. Soğuğun etkisinden kurtulmak için salep içmek faydalı olacaktır. Zira vücut sıcaklığını dengeler ve ter atmaya yardımcı olur.
Kalp sağlığına destek olur.
Vücudun direncini ve kuvvetini artıran etkisi vardır.
Sinirleri yatıştırmaya yardımcı olduğu için gergin anlarda içilmesi tavsiye edilir.
Hafızayı ve zihni güçlendirir.
Enerji verici özellikte olduğu için cinsel gücü artırmaya yardımcı olur.
Üzerine tarçın eklenerek tüketildiğinde kan şekerini dengelemeye yardım eder.
SALEP HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?
Salebin faydaları çeşitli hastalıklar üzerinde de etkilidir. Özellikle de kışın görülen öksürük, nezle ve grip gibi üst solunum rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur. Salebin diğer hastalıklar üzerindeki etkileri şunlardır:
Solunum yolu rahatsızlıklarında görülen öksürüğü azaltır ve göğüs ağrısını yumuşatır.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.
Boğaz ağrısına iyi gelir.
Baş ağrısını geçirmeye yardımcı olur.
Hemoroid (basur) şikayetlerini azaltır ve kabızlığa iyi gelir.
Regl ağrılarının etkilerini hafifletir ve adet düzensizliğine iyi gelir.
İçeriğinde yer alan glucomannan, bağırsaklarda kolesterol ve safra asitlerini bağlar. Böylece kan kolesterol düzeyini düşürerek kalp damar hastalıklarına karşı korur.