Sahlep bu hastalıklara çok iyi geliyor! Meğer şifa saçıyormuş...

SALEBİN FAYDALARI NELER?

Salep faydaları birçok unsuru kapsar. Kışın en fazla tüketilen sıcak içeceklerden olan salep, vücut ısısını artırarak soğuktan korur. Aynı zamanda sütle birleştiği için doğal protein deposudur. Lif oranı bakımından da zengin olduğu için kilo verme konusunda da yararlıdır. Genel olarak salebin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

İçeriğinde bulunan musilaj bileşeni boğaz yollarını yumuşatarak bronşit, nezle ve öksürük gibi hastalıkların etkilerini hafifletir.

Adet sancılarının dinmesine yardımcı olur.

Gebelikte sıklaşan rahim kasılmalarını azaltabilir ve buna bağlı olarak daha rahat bir hamilelik dönemi sunabilir.

İştahı açan bir etkisi vardır.

İçerisindeki musilaj bileşeni sayesinde bağırsak hareketleri düzenlenir. Kabızlık şikayetlerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda çocuklarda görülen ishal ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur.