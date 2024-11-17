AIDS belirtileri neler? AIDS nasıl bulaşır? AIDS tedavisi var mı?

HIV/AIDS HASTALIĞINDAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır. Korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur.

• Güvensiz ve korunmasız cinsel temasta bulunulmamalıdır. Cinsel yolla bulaşmaya karşı en güvenli ve basit korunma yolu prezervatif (kondom) kullanımıdır.

• Cilde hasar verecek herhangi bir kesici delici alet ya da iğne ile uygulama ( dövme, piercing vb.) yapılacak ise sterilizasyon kurallarına uyulmalıdır.

• T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır.

• Kan ve kan ürünlerinin kontrolü açısından zorunlu testlerin yapıldığından emin olunmalıdır. Ülkemizde 1987 yılından beri her kan ve kan ürününe gerekli testler yapıldıktan sonra hastaya verilmektedir.

• HIV pozitif kadın gebe kalmışsa olası riskler kendisine anlatılmalı gebeliğin devam etmesi durumunda bebeğin korunması için ilaç tedavisine başlanmalıdır