AIDS belirtileri neler? AIDS nasıl bulaşır? AIDS tedavisi var mı?

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), doğrudan bağışıklık sistemine zarar veriyor ve bu virüsü taşıyanlar "HIV pozitif" olarak adlandırılıyor. HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden oluyor.
AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hali olarak tanımlanıyor.
İşte AIDS'e dair tüm merak edilenler...
HIV (İNSAN BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ VİRÜSÜ) NEDİR?
HIV virüsü bağışıklık sisteminin içine yerleşerek, bireyin bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüstür. HIV nedeniyle kişi enfeksiyon ve hastalıklarla savaşma yeteneğini kaybeder. Kişi hiç bir hastalık belirtisi olmaksızın uzun yıllar yaşamına devam edebilir.
HIV POZİTİFLİK NEDİR ?
HIV+ (pozitif); kanında HIV virüsü bulunan kişilere denmektedir.
AIDS Nedir?
AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. HIV enfeksiyonunun bağışıklık sistemini yetersiz hale getirdiği ve hastalık belirtilerinin başladığı durumdur.
HIV'İN BULAŞMA YOLLARI NELERDİR?
Korunmasız Cinsel Yolla Bulaşma: HIV enfeksiyonunun en sık bulaşma şeklidir. Hasta kişi ile yapılan korunmasız her türlü cinsel temasla virüs bulaşabilmektedir.
Kan ve Kan Ürünleriyle Bulaşma: Kanda virüsün yoğun miktarda bulunması nedeni ile, virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kullanılan kan ürünleriyle hastalık bulaşabilmektedir. Ortak kullanılan enjektör, dezenfekte edilmemiş cerrahi malzemeler, kesici ve delici aletlerin kullanımı ile bulaşabilmektedir.
Anneden Bebeğe Bulaşma: HIV enfeksiyonu gebelik süresince, doğum sırasında vücut sıvıları ve emzirme sırasında süt ile bebeğe geçebilmektedir.
HIV/AIDS HASTALIĞINDAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?
HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır. Korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur.
• Güvensiz ve korunmasız cinsel temasta bulunulmamalıdır. Cinsel yolla bulaşmaya karşı en güvenli ve basit korunma yolu prezervatif (kondom) kullanımıdır.
• Cilde hasar verecek herhangi bir kesici delici alet ya da iğne ile uygulama ( dövme, piercing vb.) yapılacak ise sterilizasyon kurallarına uyulmalıdır.
• T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır.
• Kan ve kan ürünlerinin kontrolü açısından zorunlu testlerin yapıldığından emin olunmalıdır. Ülkemizde 1987 yılından beri her kan ve kan ürününe gerekli testler yapıldıktan sonra hastaya verilmektedir.
• HIV pozitif kadın gebe kalmışsa olası riskler kendisine anlatılmalı gebeliğin devam etmesi durumunda bebeğin korunması için ilaç tedavisine başlanmalıdır
HIV/AIDS HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?
Aşı ve koruyucu bir tedavisi yoktur. İlaçlar, hastalığın kesin tedavisini sağlamasa da vücuttaki virüsün çoğalmasını kontrol altında tutarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı mücadelenin tekrar kazanılmasını sağlar.
HIV'İN BULAŞMADIĞI DURUMLAR NELERDİR?
Dokunmak, tokalaşmak ve sarılmakla
Gözyaşı, ter ve tükürükle
Aynı yerde oturmak ve aynı havayı solumakla
Aynı havuzu, banyoyu, tuvaleti, saunayı ve duşu paylaşmakla
Giysilerin ortak kullanılmasıyla
Tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak paylaşmakla
Telefon kulaklığı ve kapı tokmağıyla,
Sinek, sivrisinek, böcek sokması ve hayvan ısırmasıyla
HIV VİRÜSÜNÜN İLERİ AŞAMASI OLAN AIDS BELİRTİLERİ ŞUNLARDIR:
Kas ve eklem ağrıları
Baş ağrısı
Mide bulantısı ve kusma
Farenjit
Lenf bezlerinin büyümesi
Deri dökülmesi
İstem dışı kilo kaybı
Ağız içinde derin beyaz yaralar
Çeşitli solunum yolu hastalıkları
Unutkanlık
Vücudun çeşitli yerlerin pembe, kırmızı veya mor renkte lekeler
Uzun süreli ishal