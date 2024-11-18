Eve gripli misafir kabul etmeyin

PROF. Dr. Hasan Kahveci, dünyada bebeklerin yüzde 12'sinin prematüre doğduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 13 civarında olduğunu söyledi. Kahveci, kadınların düzenli kontrole gitmesi ve önerilere uyması halinde prematüre doğumun azalacağını belirtti. Havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonların arttığını belirterek, prematüreler başta olmak üzere bebekleri gripli kişilerden uzak tutmak gerektiğini söyleyen Kahveci, bebeklerin sağlığını korumak için anne, baba ve evde yaşayanların kendilerini gripten korumalarının önemli olduğuna dikkati çekerek, prematüre bebeği olan ebeveynlere grip aşılarını yaptırmalarını, eve gripli akraba, komşu ve misafir kabul etmemelerini önerdi.