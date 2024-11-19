Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Bozuk sütle ne yapılır? Bozuk süt nasıl değerlendirilir?

YAPILIŞI

Bir kaseye krema, yumurta ve tuz ekleyin ve birleştirilene kadar karıştırın. Ekşiyen sütü bir tencereye dökün ve düşük ila orta ateşte yavaşça ısıtın. Kaynamaya başladığı an da ısıyı azaltın ve yaptığınız karışımı yavaşça ekleyerek karıştırın.

Küçük beyaz topaklar oluşmaya başlayana kadar (yaklaşık 6-10 dakika) karışımı sürekli olarak karıştırın. Bu işlem sütün kesildiğini gösterir.