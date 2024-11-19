Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Bozuk sütle ne yapılır? Bozuk süt nasıl değerlendirilir?

Ekşiyen sütlerin ya da dolabınızda bozulan sütleri evde bolca kullanım yöntemleri vardır. Bunlardan biri de ev yapımı peynir için kullanabilirsiniz. Hamur işlerinde kullanılan, çorbaların kıvamını artırmak için tercih edilen sütü şimdi de peynir yapmak için kullanıyoruz. Peki bozulmuş sütle peynir nasıl yapılır? İşte yanıtı...
BOZULMUŞ SÜTTEN PEYNİR NASIL YAPILIR?
Bu tarif için toplam sekiz bardak tam yağlı süte (%3,25) ihtiyacınız olacak.
Ekşi sütün yetmediği yerde taze süt takviyesi yapabilirsiniz.
Ya da tüm tarife taze süt de tercih edebilirsiniz.
Ve ince bir tülbente ihtiyacınız olacak.
BOZULAN SÜTTEN EV YAPIMI PEYNİR TARİFİ:
MALZEMELER
2 bardak krema
4 orta boy yumurta
1 yemek kaşığı. tuz
8 bardak ekşi veya bozulmuş süt
YAPILIŞI
Bir kaseye krema, yumurta ve tuz ekleyin ve birleştirilene kadar karıştırın. Ekşiyen sütü bir tencereye dökün ve düşük ila orta ateşte yavaşça ısıtın. Kaynamaya başladığı an da ısıyı azaltın ve yaptığınız karışımı yavaşça ekleyerek karıştırın.
Küçük beyaz topaklar oluşmaya başlayana kadar (yaklaşık 6-10 dakika) karışımı sürekli olarak karıştırın. Bu işlem sütün kesildiğini gösterir.
Tencereyi sürekli karıştırarak 10-15 dakika daha ocakta bırakın.Daha sonra tencereyi ocaktan alın tülbenti ıslatın ve bir elek içine koyun.
Ardından tencerenin içindekileri tülbentten dökün. Daha sonra tülbenti iyice sıkın ve içindeki sütten arındırın. Sıkıca sarılmış peyniri oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Daha sonra peyniri açın, servis yapın ve tadını çıkarın!