Çocukların yüzde 70’i akran zorbalığı mağduru

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesindeki "Akran Zorbalığı" alt komisyonunda sunum yaptı. 62 ilde gerçekleştirilen araştırmaya göre okullarda akran zorbalığına maruz kalan çocukların oranı yüzde 70'e ulaşıyor. Siber zorbalık oranı ise yüzde 50'yi buluyor.

ANAOKULUNA KADAR İNDİ

Prof. Dr. Aysun Doğan, sorununun anaokuluna kadar indiğini belirtti. Doğan, "Ekonomik anlamda belki daha dezavantajlı bölgeden gelen çocuklar, göçmen çocuklar, herhangi bir fiziksel engeli, zihinsel, gelişimsel problemi olan çocuklar bu zorbalığa maruz kalıyor. Ama artık günümüzde gözlük takanlar, diş teli olanlar, hafif bir aksanı olan çocuklar da maalesef akran zorbalığı yaşıyor" dedi. En çok fiziksel zorbalığın yaşandığını aktaran Doğan, son 10 yıldır siber zorbalığın da yaygınlaştığını ifade etti. Doğan, siber zorbalığın sosyal medya hesabını çalmak, sahte profil açmak ve photoshoplu fotoğrafını koymak şeklinde öne çıktığını kaydetti. Akran zorbalığının anaokuluna kadar indiğine de dikkati çeken Doğan, zorbalık mağduru çocukların ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ederek "Kendilerini mutsuz, değersiz hissediyorlar, depresyon, kaygı, yalnızlık semptomları var. En önemlisi okuldan soğuma, okul terki ve maalesef en son aşamada da intihar girişimleri, bu yüzden hayatını kaybeden gençler var" diye konuştu.