Yanlış kulak temizliği işitme kaybına yol açabilir!

KULAK KİRİNE YENİDEN BİRİKME YAPTIRIR

Kulak temizleme çubuğu, kiri dışarı atmak yerine, daha derinlere iterek birikmesine neden olur. Bu birikim, kulak tıkanıklığına ve işitme kaybına yol açabilir. Biriken kirin temizlenmesi daha zor hale gelir.