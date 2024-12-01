Aşırı tuz tüketiminde inme riski!

"TÜRKİYE'DE TUZ TÜKETİMİ GÜNLÜK KİŞİ BAŞINA 15 GRAM CİVARINDA"

Prof. Dr. Üstündağ, Türkiye'de günlük tuz tüketiminin ortalamanın üzerinde olduğunu vurguladı.

Günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmemesi tavsiyesinde bulunan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Dünya uygarlığını bugüne taşıyan esasen 1,5 gram tuz tüketmek. Böbreğimiz 5 gramına kadarını atabiliyor fakat bunun da üzerinde bir tüketim oluyor. Türkiye'de tuz tüketimi günlük kişi başına 15 gram civarında. Böbreğin kapasitesi 5 gram olmasına rağmen ortalama 15 gram tuz tüketimi oluyor. Tuz uzun yıllar boyunca yiyecekleri koruma ve yaz yiyeceklerini kışa saklama aracı olarak kullanılmış. Artık yiyecekleri çok farklı yollarla da saklayabiliyoruz. Ancak kültürel alışkanlık devam ediyor.