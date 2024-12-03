Doğanın şifa dolu mucizesi cibes otu: Cibes otu faydaları nelerdir?

Lahanaya benzeyen cibes otu, alternatif tıbbın vazgeçilmez bitkilerinden biri olarak biliniyor. C vitaminin yoğun olduğu cibes otu, yüzyıllardır çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor. Peki, cibes otu neye yarar ve iyi gelir? Cibes otunun zararları var mıdır? Detaylar…
Halk arasında lahana patlağı ve cibez olarak adlandırılan cibes otu, hemen her haliyle tüketilebiliyor. C vitaminin yoğun olduğu cibes otu, yeşil ve geniş yapraklı yapıya sahiptir. Ülkemizde son yıllarda popülerliği artmaya başlamıştır.
CİBES OTU NEDİR?
Turpgiller familyasına ait olan cibes otu, sağlığa sağladığı faydalarla biliniyor. Ege'de sofralardan eksik edilmeyen cibes, ülkemizin her tarafından tanınmaya başlamıştır. Yeşil renge sahip olan cibes otu, ciğ veya pişirilerek tüketilebilir. Çiğ şekilde tüketebilmek için kabuklarını temizlemek gerekir. Azman ve lahana patlağı olarak adlandırılan cibes otu, C vitamini bakımından çok zengindir.
CİBES OTU NE İŞE YARAR?
Cibes otu insan sağlığı için birçok yarara sahiptir. İçeriğindeki C vitamini, soğuk algınlığı ve grip rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirici yapıdadır. Enerji verici özelliği sayesinde vücudun zinde kalmasına destek olur.
CİBES OTU NEREDE YETİŞİR VE BULUNUR?
Cibes otu ülkemizde Ege bölgesinde yetişen bitkilerinden biridir. Karnabahar ve lahanaların kesimlerinden sonra altta kalan köklerinin yeşermesiyle ortaya çıkan bitkidir. En çok Ege bölgesi sınırlarında bulunur.
CİBES OTU HANGİ MEVSİMDE OLUR?
Balık sofralarında mutlaka yer alan cibes otu, ilkbahar mevsiminin tamamında olur. Saklanması mümkün olamadığından bu mevsim sonrası bulunması çok zordur.
CİBES OTU YETİŞTİRİCİLİĞİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Ege bölgesinde cibes otu kendiliğinden yetişebildiği gibi bahçelerde de yetiştiriciliği yapılır. Yetiştiriciliği kolay olan bitki türlerinden birisidir. Gerekli şartları sağladığınızda kolaylıkla cibes otunu kendiniz yetiştirebilirsiniz.
CİBES OTU NASIL KULLANILIR?
Cibes otunun farklı kullanım şekilleri bulunur. Zeytinyağı yemeği yapılabildiği gibi kavurma şeklinde de tüketilebilir. İri yapraklarıyla dolma yapılabilir. Ayrıca çoğunlukla salatalarda tercih edilir. Yaprakları temizlenince çiğ tüketilebilir. Kaynatıldıktan sonra suyu içilebilir.
CİBES OTUNUN KULLANIMI
Cibes otunu hazırladığınız bir salatanın içerisine ekleyebilirsiniz. Nar ekşisiyle birlikte tadının daha güzel olduğu söylenir. Cibes otu kurutulduktan sonra yaprakları çay haline getirilerek kullanılabilir. Bunun için kendi ölçülerinize göre su kaynatabilir ve bir tutam cibes otu ekleyerek demleyebilirsiniz.
CİBES OTU FAYDALARI NELERDİR?
-Bağırsak kurtlarının temizlenmesinde yararlıdır.
-Stres ve depresyon belirtilerini azaltır.
-Cildin güzelleşmesini ve parlak hale gelmesini sağlar.
-Kemiklerin ve dişlerin gelişimine destek olur.
-Tokluk hissi verebilen cibes otu, doğal yollarla kilo vermenin anahtarıdır.
-Kan dolaşımını düzenleyen yapıdadır.
-Sindirimin daha rahat çalışmasına destek olur.
-Cibes Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?
Cibes otu birçok anlamda yararlara sahiptir. Cilt üzerinde kullanıldığında güzelleştirici etkisi bulunur. Geçmişte prenseslerin güzelleşmek için cibes otu kullandıkları söylenir. C vitamini etkisi nedeniyle, grip ve soğuk algınlığı ortadan kaldırmaya iyi gelir.
CİBES OTUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?
-Aşırı tüketimi ishale yol açabilir.
-Karın ağrıları ve kusma gibi yan etkileri görülebilir.
-Emzirme ve hamilelik dönemlerinde kullanılması önerilmez.
-Başka sağlık sorunları olan bireylerin tüketmemesi tavsiye edilir.
Cibes otu tüketim öncesinde uzmanlara danışmak gerekir. Uzmanların tavsiye ettikleri ölçüde kullanılabilir. Uygun görülmeyen durumlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Sağlık açısından problemler yaşandığı anda doktora başvurulmalıdır.