Doğanın şifa dolu mucizesi cibes otu: Cibes otu faydaları nelerdir?

Halk arasında lahana patlağı ve cibez olarak adlandırılan cibes otu, hemen her haliyle tüketilebiliyor. C vitaminin yoğun olduğu cibes otu, yeşil ve geniş yapraklı yapıya sahiptir. Ülkemizde son yıllarda popülerliği artmaya başlamıştır.

CİBES OTU NEDİR?

Turpgiller familyasına ait olan cibes otu, sağlığa sağladığı faydalarla biliniyor. Ege'de sofralardan eksik edilmeyen cibes, ülkemizin her tarafından tanınmaya başlamıştır. Yeşil renge sahip olan cibes otu, ciğ veya pişirilerek tüketilebilir. Çiğ şekilde tüketebilmek için kabuklarını temizlemek gerekir. Azman ve lahana patlağı olarak adlandırılan cibes otu, C vitamini bakımından çok zengindir.