Portakal kabuğu yenir mi? Meğer ne faydaları varmış...

Portakal kabuğunun faydaları neler? Portakal kabuğu yenir mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Portakal, c vitamini ve lif bakımından zengin olan portakal kabuğu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sağlığını destekler. Kabuğu ise antioksidan özelliklere sahip olup, serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur. Cilt sağlığına katkıda bulunan portakal kabuğu, doğal bir peeling etkisi yaratır ve cildi canlandırır. Portakal kabuğu çayı ise stresi azaltmaya ve sakinleştirici bir etki yaratmaya yardımcı olabilir.
Portakal, sağlık açısından pek çok yarar sunar ve kış mevsiminde önemli bir koruyucudur. C vitamini, potasyum, folik asit ve sitrat içeriği ile hücreleri hasardan korur, serbest radikallerle savaşır ve bağışıklık sistemini destekler. Taze olarak tüketilebildiği gibi suyu ve kurutulmuş haliyle de beslenme açısından önemli bir meyvedir. Besinin içeriğinde bulunan vitamin, mineral, potasyum, magnezyum ve lif sayesinde insan sağlığı üzerinde olumlu etki yaratır.
PORTAKAL KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Portakal kabuğunun faydaları arasında en dikkat çekici olanı, içerdiği yüksek miktarda lif ve C vitaminidir. Meyvesine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla C vitamini ve dört kat daha fazla lif içerir. Böylelikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etki gösterir. Dolayısıyla da bağışıklık sistemini destekler.
Portakal kabuğunun faydaları arasında şunlar bulunur:
Portakal kabuğunun faydaları sadece yüksek vitamin ve lif içeriği ile sınırlı değildir. Portakal kabuğu B6 vitamini, kalsiyum, folat, provitamin A, tiamin, riboflavin açısından da son derece zengindir. Bu besinler vücudun sağlığını korumaya yardımcı olur ve enerji seviyesini yükseltir. Besinin kalsiyum içeriği, kemik sağlığını destekler ve kemik erimesi gibi sorunların önüne geçer,
Araştırmalar portakal kabuğunun faydaları arasında yüksek miktarda polifenol içeriği olduğunu ortaya koyar. Polifenoller, antioksidan özelliğiyle bilinir ve vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin korunmasına yardımcı olur. Bu sayede tip 2 diyabet, obezite ve alzheimer hastalığı gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesine katkı sağlar,
Kurutulmuş portakal kabuğunun faydaları da taze hali kadar etkilidir.
Kurutulmuş formu, besin değerlerini korur ve bazı tariflerde kullanılabilir. Çay olarak tüketildiğinde sindirimi düzenler ve stres seviyesini azaltır. Ayrıca tatlı ve tuzlu tariflerde aroma katmak için kullanılabilir.
Portakal kabuğunun faydaları cilt sağlığına da yansır. Doğal bir peeling etkisi yaratan portakal kabuğu, ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesine ve cildin daha parlak görünmesine yardımcı olur.