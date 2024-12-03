Portakal kabuğu yenir mi? Meğer ne faydaları varmış...

Portakal, sağlık açısından pek çok yarar sunar ve kış mevsiminde önemli bir koruyucudur. C vitamini, potasyum, folik asit ve sitrat içeriği ile hücreleri hasardan korur, serbest radikallerle savaşır ve bağışıklık sistemini destekler. Taze olarak tüketilebildiği gibi suyu ve kurutulmuş haliyle de beslenme açısından önemli bir meyvedir. Besinin içeriğinde bulunan vitamin, mineral, potasyum, magnezyum ve lif sayesinde insan sağlığı üzerinde olumlu etki yaratır.