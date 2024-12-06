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Haberler Sağlık Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Kilo vermeye etkisine çok şaşıracaksınız

Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Kilo vermeye etkisine çok şaşıracaksınız

Pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilen Türk kahvesi dozunda tüketildiğinde oldukça faydalı. Uzmanlar günde 1 fincan kahvenin kalp krizi riskini azalttığını belirtirken kahve içine eklenecek Hindistan cevizi yağı ise kilo vermeyi kolaylaştırıyor. İşte Türk kahvesi ile zayıflama yöntemi...

İHA
Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Kilo vermeye etkisine çok şaşıracaksınız

Gün içerisinde bir fincan sade Türk kahvesi içmenin oldukça faydalı olduğunu belirten Diyetisyen Zeynep Dolu, "Türk kahvesi, yüksek antioksidan içeriğinden dolayı birçok hastalıktan korur ve cildi güzelleştirir. Eğer kilo verme sürecindeyseniz, yağ yakımını desteklemek için egzersizden önce sade Türk kahvenizi Hindistan cevizi yağı ekleyerek tüketebilirsiniz" dedi.

Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Kilo vermeye etkisine çok şaşıracaksınız

"GÜNDE 1 FİNCAN KAHVE KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR"
Gün içerisinde bir fincan sade Türk kahvesi içmenin oldukça faydalı olduğunu dile getiren Dyt. Dolu, "Kahve yüksek antioksidan içeriğinden dolayı birçok hastalıktan korur ve cildi güzelleştirir. Özellikle günde içilen bir fincan Türk kahvesinin, karaciğer yağlanması riskini azaltır. Ayrıca günde içilen 1 fincan Türk kahvesinin kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı bilinir" şeklinde konuştu.

Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Kilo vermeye etkisine çok şaşıracaksınız

"KAHVE İÇTİĞİNİZ SAATE DİKKAT EDİN"
Kahvenin içildiği saate dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Dolu, "Öğle saatlerinde içilmesi önerilebilir. Kafein içeriğinden dolayı günün ileri saatlerinde, örneğin 16:00'dan sonra tüketimi tavsiye edilmez. Kahve metabolizmayı hızlandırır. Eğer kilo verme sürecindeyseniz yağ yakımını desteklemek için egzersizden önce sade Türk kahvenize Hindistan cevizi yağı ekleyerek tüketebilirsiniz" diye konuştu.

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