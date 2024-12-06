Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Kilo vermeye etkisine çok şaşıracaksınız

Gün içerisinde bir fincan sade Türk kahvesi içmenin oldukça faydalı olduğunu belirten Diyetisyen Zeynep Dolu, "Türk kahvesi, yüksek antioksidan içeriğinden dolayı birçok hastalıktan korur ve cildi güzelleştirir. Eğer kilo verme sürecindeyseniz, yağ yakımını desteklemek için egzersizden önce sade Türk kahvenizi Hindistan cevizi yağı ekleyerek tüketebilirsiniz" dedi.