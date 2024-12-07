Gençlerde hızla yayılıyor! Fast food beslenme bu hastalığa yol açıyor

'AMELİYAT HER ZAMAN İKİNCİ PLANDA'

Mide ameliyatlarının her zaman ikinci planda olduğunu ve kilo alım sürecinin öncelikle neden kaynaklandığının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Özdenkaya, "Ameliyat her zaman en son seçenek olmalıdır. Kişinin öncelikle kendisini kontrol etmesi gerekmektedir. Ameliyat, artık hasta için diğer seçenekler tükendiğinde devreye girmektedir. Son birkaç yılda 30 kilo aldım diyen hastalarım oluyor. Bu multidisipliner yaklaşımla çözülebilecek bir durum. Yani kilo ameliyatla çözülecek değil. Her şeyi yiyebilirsin ama ölçülü yemek gereklidir. Ölçülü yemek, bu işin anahtarıdır" diye konuştu.