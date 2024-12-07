Yemeyen pişman oluyor! Şifa dağıtıcı iğde meyvesinin faydaları nelerdir?

İĞDE KABUĞU YENİR Mİ?

İğde hakkında merak edilenler bir tanesi ise 'İğde kabuğu yenir mi?' sorusudur. Bu sorunun cevabı ise yapılan araştırmalara göre taze olarak iğde meyvesi tüketilirken kabuğunun soyulması gerektiğidir.

İĞDE ZAYIFLATIR MI?

Bu konu hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarına göre iğde meyvesinin metabolizmayı hızlandırıcı ve yağ yakımını kolaylaştırıcı etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu etkileri sayesinde iğde meyvesinin zayıflamaya yardımcı etkileri olduğu söyleyebilir.

İĞDE ÇAYI NASIL YAPILIR?

İğde çayı hem kuru iğde ile hem de yaş iğde ile yapılabilmektedir. Bunun için gerekli malzemeler şunlardır: 5- 6 adet kuru ya da yaş iğde ve her 5- 6 kuru iğde için 1 bardak su. Bu tarifi kaç bardak yapılacak ise o kadar arttırıp azaltılabilir.

İğde çayı demlenişi: Kaynamış olan suyun içerisine kabukları soyulmuş iğdeler atılır. İğdeler atıldıktan sonra 5 dakika beraber kaynatılır ve 10 dakika beklendikten sonra içilmek için hazırdır.