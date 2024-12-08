Bağışıklık sistemini korumanın yolları

Dr. N. Vedat Erten, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını paylaştı. Erten, "Günümüzde tanı ve tedavisi henüz tam olarak başarılamayan pek çok hastalık, kanser, genetik hastalıklar, hatta yaşlanmanın bile tedavi anahtarının bağışıklık sisteminde saklı olduğuna inanılmaktadır" dedi.

SİSTEMİ GÜÇLENDİRMEK

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten bağışıklık sistemine ilişkin konuştu. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için şu tavsiyelerde bulundu:

1. DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME: Bağışıklık sisteminin güçlü olması için vitamin ve mineral bakımından zengin, dengeli bir diyet önemlidir. Örneğin: C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler (portakal, limon, yeşil yapraklı sebzeler), çinko içeren deniz ürünleri ve baklagiller, antioksidan özellikleriyle bilinen besinler (yaban mersini, kırmızı lahana, ceviz) bağışıklığı destekler.

2. DÜZENLİ EGZERSİZ: Orta düzeyde düzenli egzersiz, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli egzersiz yapmak, vücuda fayda sağlar.

3. YETERLİ UYKU: Her gece 7-9 saat uyumak, bağışıklık sisteminin yenilenmesine ve güçlenmesine olanak tanır. Uyku, vücuda tam anlamıyla dinlenme ve kendini onarma fırsatı verir.

4. STRESTEN KAÇINMA VE RAHATLAMA TEKNİKLERİ: Stresi yönetmek için yoga, meditasyon ve derin nefes alma gibi rahatlama teknikleri kullanılabilir. Düzenli egzersiz ve sağlıklı sosyal bağlar da stresi azaltmaya yardımcı olur.

5. SİGARA VE ALKOLDEN KAÇINMA: Sigara ve alkol kullanımı bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Bu nedenle, bunlardan uzak durmak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

6. HİJYEN VE AŞILAR: El yıkama gibi temel hijyen kurallarına uymak, enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, önerilen aşıları almak, bağışıklık sistemini hastalıklara karşı güçlendirir.

7. DUYGUSAL SAĞLIK: Olumlu duygular, bağışıklık sistemini güçlendirirken, depresyon ve anksiyete gibi durumlar zayıflatabilir. Bu nedenle, psikolojik sağlığı korumak, bağışıklık sistemini olumlu etkiler.

SAVUNMAYI ARTIRAN BESİNLER

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler, vücudun hastalıklara karşı savunmasını artırmaya yardımcı olan vitamin, mineral, antioksidan ve diğer besin öğeleri bakımından zengin gıdalardır. İşte bağışıklık sistemini destekleyen bazı önemli besinler:

C VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER

- Portakal, limon, mandalina

- Kivi

- Çilek, yaban mersini

- Brokoli

- Yeşil biber, kırmızı biber

- Karnabahar, Brüksel lahanası

D VİTAMİNİ

- Güneş ışığı (vücutta D vitamini üretimi için en iyi kaynaktır)

- Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar

- Yumurta sarısı

- Mantarlar

- D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve kahvaltılık gevrekler

ÇİNKO İÇEREN BESİNLER

■ Kırmızı et, tavuk ve diğer etler

■ Deniz ürünleri (özellikle istiridye, karides)

■ Kuruyemişler (badem, ceviz)

■ Baklagiller (mercimek, nohut, fasulye)

■ Tam tahıllar (yulaf, kahverengi pirinç)

PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK GIDALAR

- Yoğurt, kefir, ayran (probiyotik içeren süt ürünleri)

- Fermente gıdalar (turşu, turşu suyu)

- Prebiyotik gıdalar (soğan, sarımsak, muz, enginar)

A VİTAMİNİ

- Havuç

- Tatlı patates

- Ispanak, kara lahana, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler

- Yumurta, karaciğer

- Kırmızı ve turuncu renkli meyve ve sebzeler (örneğin, kayısı ve mango)

SELENYUM İÇEREN BESİNLER

- Brezilya fındığı (selenyum bakımından çok zengindir)

- Deniz ürünleri (özellikle ton balığı ve sardalya)

- Tam tahıllar

- Yumurta ve et

E VİTAMİNİ

- Badem, fındık ve ayçiçeği çekirdeği

- Ispanak, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler

- Avokado

- Zeytinyağı

Ayrıca sarımsak, zencefil, yeşil çay ve bol su da bağışıklık sistemini güçlendiren etkenler arasında yer almaktadır.

DESTEKLEYİCİ GIDA TAKVİYELERİ

- Resveratrol

- Quercetin

- Laktoferrin

- Kara mürver

- Propolis

- Kara mürver + zencefil + adaçayı + karabiber + melisa yaprağı karışımı çayı

- Sirke + turşu suyu + bikarbonatlı su gargarası

POPÜLER TEDAVİLER

Glutatyon Tedavisi: Glutatyon, bağışıklık sistemini güçlendirmek, detoksifikasyon süreçlerini desteklemek, antioksidan savunmasını artırmak ve genel sağlığı iyileştirmek amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Glutatyon, vücutta doğal olarak bulunan güçlü bir antioksidandır ve hücrelerin sağlıklı bir şekilde işlev görmesini sağlayan bir moleküldür. NAD+ Tedavisi (Nikotinamid Adenin Dinükleotid Tedavisi): NAD+, vücuttaki hücresel enerji üretimini desteklemeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. NAD+, tüm hücrelerde bulunan ve metabolik süreçlerin düzgün çalışmasını sağlayan kritik bir koenzimdir. Bu tedavi, genellikle yaşlanma karşıtı etkiler, enerji seviyelerinin artırılması, beyin fonksiyonlarının desteklenmesi, bağırsak sağlığının iyileştirilmesi ve genel sağlık desteği için kullanılmaktadır. Ozon Tedavisi: Ozon gazının tıbbi amaçlarla kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Ozon, üç oksijen atomundan oluşan bir gazdır ve doğada özellikle atmosferde bulunur. Tıbbi ozon tedavisi, genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek, enfeksiyonları tedavi etmek, iyileşme sürecini hızlandırmak ve oksidatif stresle mücadele etmek amacıyla uygulanır.