Doğal bakımlarla güçlü tırnaklara kavuşun: Tırnakları en iyi ne besler?

SİRKE İLE TIRNAK BAKIMI

Sirke, tırnakları güçlendiren ve pürüzsüzleştiren bir diğer doğal malzemedir. Birkaç damla sirkeyi suyla karıştırarak tırnaklarınızı birkaç dakika bekletmek, tırnakların daha sağlıklı ve dayanıklı olmasına yardımcı olur.