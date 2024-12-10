Kansere incirli zeytinli şifa

AYDIN ürünleri başta olmak üzere daha çok Ege'nin endemik bitkileri üzerinde çalışmalarını sürdüren firmanın sahibi Hakan Başlık, yıllardır süregelen incir, zeytin ve arı ürünleri üzerinde yaptıkları moleküler düzeyde incelemeler sonucunda kanser ve tümör türlerinin önlenmesi ve tedavisi için önemli bir buluşa imza attıklarını açıkladı.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR

Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent bünyesinde yürüttüğü 18 spesifik buluşa imza atan Başlık, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanan bu yeni buluşun, farmasötik ve nutrasötik bir bileşim olarak bilim dünyasında dikkat çekmeyi başardığını belirtti.

Buluşun detaylarını anlatan Başlık, geliştirdikleri bileşimin toksik etkilerden arınmış ve sağlıklı hücrelere zarar vermeden tümör hücreleri üzerinde etkili bir tedavi yöntemi sunduğunu belirterek "Bu bileşim, yalnızca kanser hücrelerine odaklanarak çevredeki sağlıklı dokulara zarar vermiyor ve aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen doğal içeriklerden oluşuyor. Çalışmalarımızda Tin ve Nahl surelerinin mana ve tefsirleri bize yol gösterici oldu. İncir ve zeytinin şifa özelliklerinin bilimsel olarak uzun süredir inceliyoruz. Kanser tedavisinde toksik yan etkileri minimize etme hedefiyle çalışmalarımız devam edecek" dedi. Başlık ayrıca, projenin Türkiye'de sağlık alanında önemli bir yenilik sunduğunu vurgulayarak, "Bu çalışmamızla hem hastaların yaşam kalitesini artırmayı hem de doğal ve sürdürülebilir bir tedavi yöntemi sunmayı amaçlıyoruz. İncir, zeytin ve arı ürünlerinden elde edilen moleküllerin sinerjik etkisi sayesinde, kanser tedavisine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.