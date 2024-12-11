İlk defa spora başlayanların kaçınılmaz sonu: Hamlık ağrısına ne iyi gelir?

SPOR YAPTIKTAN SONRA HAMLIK AĞRISI NASIL GEÇER?

Spor sonrası kas ağrısı can sıkıcı olsa da geçici bir durum olduğu unutulmamalıdır. Hamlık ağrısı belirtilerini kaldırmak için uzmanların tavsiyelerine dikkat edilmelidir. Spor yaptıktan sonra hamlık ağrısı nasıl geçer diye merak edenlere farklı alternatif olduğunu söylemeliyiz. Bu alternatifler hem kişisel olarak uygulayabileceğiniz seçenekler hem de dışardan alınan takviyeler şeklinde adlandırılabilir.