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Kırkkilit otu ne işe yarar? Kırkkilit otunun bilinmeyen faydaları nedir, nasıl kullanılır?

Doğanın bize sunduğu muhteşem mahsullerden faydalanmak isteyenler her gün yeni bir keşif içinde. Bugün faydalarını öğreneceğiniz bitkinin adını belki de ilk defa duyacaksınız. Eğer siz de şifa bulmak için doğallık arayışı içerisindeyseniz kırkkilit otunun faydalarını öğrendikten sonra listenize bu şifalı bitkiyi ekleyebilirsiniz. Diğer bir adı atkuyruğu otu olan kırkkilit otu, farklı yörelerde zemberek otu, çamotu ve kuş kuyruğu gibi isimleriyle de biliniyor. Peki kırkilit otunun faydaları nelerdir, nasıl kullanılır, kimler bu otu tüketmemelidir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi:

Kırkkilit otu ne işe yarar? Kırkkilit otunun bilinmeyen faydaları nedir, nasıl kullanılır?

Kırkkilit otu yapı itibariyle biberiye familyasına benzeyen yeşilimsi ve iri olması ayırt edici özelliğidir. Kırkkilit otu nerede yetişir? Sorusuna da değineceğiz. Kırkkilit otunun insan sağlığı üzerinden faydaları bilinerek alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kemik sağlığının korunmasından eklem ağrılarına kadar birçok faydası vardır. Antioksidan özelliği ile kış aylarından enfeksiyonlara karşı bizi korur. Kırkkilit otunun faydaları ve zararları...

Kırkkilit otu ne işe yarar? Kırkkilit otunun bilinmeyen faydaları nedir, nasıl kullanılır?

KIRKKİLİT OTUNUN FAYDALARI

Kırkkilit otunun insan sağlığı üzerindeki faydalarından bahsetmiştik. Şimdi maddeler halinde sıralayalım:

.Diş eti kanamasına iyi gelir.
.Ağız içindeki yaraların tedavisinde kullanılır.
.Ülser gibi mide yaralarına iyi gelir.
.Böbrek taşını önler.
.Eklem ağrılarına iyi gelir.
.Tırnak ve saç sağlığını destekler. Kolay kırılmanın önüne geçer.
.Bağışıklık sistemini güçlendirir.
.Kemik sağlığı için faydalıdır. Kemik erimesini önler. Kemiklerin güçlenmesini sağlar.
.Kış aylarında oluşan soğuk algınlı hastalıklarını önler.
.Kansere karşı vücudu korur.
.Böbreklerin çalışmasını sağlayarak vücuttan fazla suyu dışarı atar.
.İdrar söktürücü özelliği vardır.
.Ödem ve şişkinlik sorunlarına iyi gelir.
.Romatizma ve gut gibi hastalıklarla baş eder.
.Kansızlığa iyi gelir.

Kırkkilit otu ne işe yarar? Kırkkilit otunun bilinmeyen faydaları nedir, nasıl kullanılır?

KIRKKİLİT OTU NEREDE YETİŞİR?

Kırkkilit otu sulak yerleri sever. Bu yüzden dere kenarlarında, balçıklı ve kumlu topraklar da yetişir. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Amerika'da yetiştiği görülmüştür. Ülkemizde de hemen hemen her bölgesinde görülebilen bir ottur. Kırkkilit otu Roma döneminden bu yana bilinen bir ot olduğu söylenmektedir. Bahar aylarında harekete geçerek yanlarında renkli sürgünler çıkarır.

KIRKKİLİT OTU ZAYIFLATIR MI?

Zayıflamak isteyenler hemen hemen her gün bitkisel yöntemler aramaktadırlar. Özellikle bitkisel çaylar bu yönde kolaylık sağlarlar. Kırkkilit otu ülkemizde birçok uzman tarafından da tavsiye edilen bit ottur. Diyet listelerine eklenebilir. Aşırı tüketilmediği sürece yarar sağlanabilir. İdrar söktürücü özelliği ile fazla ödemi engeller. Şişkinliği alır. Sindirim sistemini çalıştırarak kilo verdirmeye yardımcı olur.

Kırkkilit otu ne işe yarar? Kırkkilit otunun bilinmeyen faydaları nedir, nasıl kullanılır?

KIRKKİLİT OTUNUN ZARARLARI

Kırkkilit otu yararlı olduğu gibi insan sağlığı için zararları da vardır. Bu zararlar genellikle aşırı tüketildiği zaman olur. Ya da tüketimi yanlış yapmamız yüzünden olabilir. Böbrek hastaları bu otu kullanması tavsiye edilmez. En çok böbreklere etki ettiği için şikâyetleriniz artabilir. Bunun için hiç riske girmeyin deriz. Özellikle böbrek yetmezliği hastalığı yaşayanlar dikkatli olmalıdır. Kırkkilit Otunu emziren anneler kullanabilir mi? Hamile ve emziren annelerin bu otu kesinlikle kullanmaması gerekmektedir. Anne hem kendine hem bebeğine zarar verebilir.

Boşaltım sistemini çalıştıracağı için potasyum değerleri düşecektir. Bu yüzden potasyum değeri düşük insanlar tüketmemelidir. İlaç kullananlar aynı gün kırkkilit otunu kullanması önerilmez. Kronik hastalıkları olanlar muhakkak doktor kontrolü ile kullanması tavsiye edilir. Kırkkilit otu tansiyonu yükseltir mi? Sorusu da oldukça çok merak edilenler arasında. Aşırı tüketimi tansiyonu yükseltebilmektedir. Tüketim oranına dikkat ettiğiniz sürece faydasını göreceksinizdir.

KIRKKİLİT OTUNU KİMLER KULLANAMAZ?

Tansiyon hastaları
Kronik hastalar
Böbrek hastaları
Böbrek yetmezliği olanlar
Potasyum değeri düşük olanlar
Hamile kadınlar
Emziren anneler

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