Kırkkilit otu ne işe yarar? Kırkkilit otunun bilinmeyen faydaları nedir, nasıl kullanılır?

KIRKKİLİT OTUNUN ZARARLARI
Kırkkilit otu yararlı olduğu gibi insan sağlığı için zararları da vardır. Bu zararlar genellikle aşırı tüketildiği zaman olur. Ya da tüketimi yanlış yapmamız yüzünden olabilir. Böbrek hastaları bu otu kullanması tavsiye edilmez. En çok böbreklere etki ettiği için şikâyetleriniz artabilir. Bunun için hiç riske girmeyin deriz. Özellikle böbrek yetmezliği hastalığı yaşayanlar dikkatli olmalıdır. Kırkkilit Otunu emziren anneler kullanabilir mi? Hamile ve emziren annelerin bu otu kesinlikle kullanmaması gerekmektedir. Anne hem kendine hem bebeğine zarar verebilir.
Boşaltım sistemini çalıştıracağı için potasyum değerleri düşecektir. Bu yüzden potasyum değeri düşük insanlar tüketmemelidir. İlaç kullananlar aynı gün kırkkilit otunu kullanması önerilmez. Kronik hastalıkları olanlar muhakkak doktor kontrolü ile kullanması tavsiye edilir. Kırkkilit otu tansiyonu yükseltir mi? Sorusu da oldukça çok merak edilenler arasında. Aşırı tüketimi tansiyonu yükseltebilmektedir. Tüketim oranına dikkat ettiğiniz sürece faydasını göreceksinizdir.
KIRKKİLİT OTUNU KİMLER KULLANAMAZ?
Tansiyon hastaları
Kronik hastalar
Böbrek hastaları
Böbrek yetmezliği olanlar
Potasyum değeri düşük olanlar
Hamile kadınlar
Emziren anneler