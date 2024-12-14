Kırkkilit otu ne işe yarar? Kırkkilit otunun bilinmeyen faydaları nedir, nasıl kullanılır?

KIRKKİLİT OTU NEREDE YETİŞİR?

Kırkkilit otu sulak yerleri sever. Bu yüzden dere kenarlarında, balçıklı ve kumlu topraklar da yetişir. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Amerika'da yetiştiği görülmüştür. Ülkemizde de hemen hemen her bölgesinde görülebilen bir ottur. Kırkkilit otu Roma döneminden bu yana bilinen bir ot olduğu söylenmektedir. Bahar aylarında harekete geçerek yanlarında renkli sürgünler çıkarır.

KIRKKİLİT OTU ZAYIFLATIR MI?

Zayıflamak isteyenler hemen hemen her gün bitkisel yöntemler aramaktadırlar. Özellikle bitkisel çaylar bu yönde kolaylık sağlarlar. Kırkkilit otu ülkemizde birçok uzman tarafından da tavsiye edilen bit ottur. Diyet listelerine eklenebilir. Aşırı tüketilmediği sürece yarar sağlanabilir. İdrar söktürücü özelliği ile fazla ödemi engeller. Şişkinliği alır. Sindirim sistemini çalıştırarak kilo verdirmeye yardımcı olur.