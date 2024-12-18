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Palm yağı neden zararlı? Yemeden önce bir kez daha düşünün

Palm yağı neden zararlı? Palm yağının ne zararları var? Palm yağı hangi organlara zarar verir? sorularının yanıtı sıkça araştırılmaya başlandı. Uzmanların 'palm yağı katkılı yemeklerden uzak durun' açıklamaları öne çıkıyor. İşte yüksek kalorili ve doymuş yağ özelliği ile dikkat çeken palm yağı hakkında bilmeniz gerekenler...

HABER MERKEZİ

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Palm yağı neden zararlı? Yemeden önce bir kez daha düşünün

Palm yağı zararları ile öne çıkan bir besindir. Akıllarda soru işaretine neden olan palm yağının birçok olumsuz özelliği mevcuttur. Palm meyvesinden elde edilen bu yağ ürünü aynı zamanda palmiye yağı olarak da adlandırılır.

Çoğu uzmanın uyardığı palm yağı zararları, özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösteren bireylerin de tüketmekten sakındığı bir yağdır. Palm yağı, yüksek kalorili ve doymuş yağ özelliği ile öne çıkar.

Palm yağı neden zararlı? Yemeden önce bir kez daha düşünün

PALM YAĞI ZARARLARI NELERDİR?

Palm yağı zararları söz konusu olduğunda birçok noktaya değinmek mümkündür. Kızartma ve yemek pişirme yağı olarak kullanılan bu yağ ürünü yüksek ısılarda rafine edilir.

Bu nedenle insan sağlığına da bazı zararlara zemin hazırlar. Palm yağının kırmızı renginden uzaklaşması ve kokusundan arınması için yüksek ısılarda rafine edildiği bilinir.

Ancak, bu üretim şeklinden üretilen yağlar insan sağlığı için uygun değildir. Palm yağının zararları nelerdir, sorusu için aşağıdaki zararları listelemek mümkündür:

Yüksek ısıya maruz kalarak üretildiği için kalp krizine neden olabilir.
Yüksek tansiyona ve kolesterol dengesinin bozulmasına sebebiyet verebilir.
Palmiye bitkisinden üretildiği için pek çok ağacın kesilmesine neden olarak ekosistem dengesini de bozar.
İnme riskini artırır.
Kalori ve yağ oranı yüksek olduğu için kilo problemlerine neden olur.
Sindirilmesi zor olduğu için bağırsak hastalıklarına da neden olabilir.

Palm yağı neden zararlı? Yemeden önce bir kez daha düşünün

PALM YAĞI KANSERE NEDEN OLUR MU?

Palm yağı zararları çeşitli uzmanlarca araştırılmaya devam edilmektedir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), araştırmalarında bu trans yağ ürününün kanserojen etkisinin olduğunu belirtmektedir.

İçeriğindeki maddelerden dolayı sağlığa zararlı olduğu bilinen bu yağı tüketmekten kaçınmak gerekir.

Uzmanlar, bitkisel yağ ibaresi adı altında sunulan yağların da alınmaması gerektiğinin altını çiziyor. Dolayısıyla kanserojen olduğu kanıtlanan palmiye yağı tüketilmemelidir.

Palm yağı neden zararlı? Yemeden önce bir kez daha düşünün

PALM YAĞI NE ZAMAN ZARARLI?

Palm yağı genel olarak çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında zararlı hale gelir. Ancak yapısı gereği palm yağının üretimi sadece yüksek sıcaklıklarda mümkündür.

Yüksek ısı sıcaklıklarına maruz kalmasıyla birlikte doymuş yağ olması da zararlarını artırır. Bu nedenle palm yağı her zaman zararlıdır, kanserojen bir yağ olarak kabul edilir ve tüketilmesi tavsiye edilmez.

Palm yağı neden zararlı? Yemeden önce bir kez daha düşünün

PALM YAĞI NE ZAMAN ZARARLI?

Palm yağı genel olarak çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında zararlı hale gelir. Ancak yapısı gereği palm yağının üretimi sadece yüksek sıcaklıklarda mümkündür.

Yüksek ısı sıcaklıklarına maruz kalmasıyla birlikte doymuş yağ olması da zararlarını artırır. Bu nedenle palm yağı her zaman zararlıdır, kanserojen bir yağ olarak kabul edilir ve tüketilmesi tavsiye edilmez.

Palm yağı neden zararlı? Yemeden önce bir kez daha düşünün

PALM YAĞI YERİNE HANGİ YAĞ KULLANILABİLİR?

Palm yağı nedir ve zararları nelerdir sorularını yanıtladıktan sonra bu yağın kullanılmamasının öneminden de bahsetmek gerekir. Palmiye bitkisinin palmiye çekirdeklerinden elde edilen palm yağı, yüksek ısıda elde edildiği için zararlıdır. Bu nedenle zararlarından kaçınmak için tüketmemek önemlidir. Palm yağı zararlı olduğu için alternatif yağ ürünlerini kullanmak mümkündür.

Palm yağına alternatif olarak en sağlıklı yağ ürünü zeytinyağıdır. Doğal ve işlenmemiş zeytinyağı, yüksek antioksidan özellikleri sayesinde kaliteli bir tüketim sunar. Aynı zamanda kolesterol seviyesini düşürür ve kalp sağlığına iyi gelir.

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