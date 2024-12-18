Palm yağı neden zararlı? Yemeden önce bir kez daha düşünün

PALM YAĞI ZARARLARI NELERDİR?

Palm yağı zararları söz konusu olduğunda birçok noktaya değinmek mümkündür. Kızartma ve yemek pişirme yağı olarak kullanılan bu yağ ürünü yüksek ısılarda rafine edilir.

Bu nedenle insan sağlığına da bazı zararlara zemin hazırlar. Palm yağının kırmızı renginden uzaklaşması ve kokusundan arınması için yüksek ısılarda rafine edildiği bilinir.

Ancak, bu üretim şeklinden üretilen yağlar insan sağlığı için uygun değildir. Palm yağının zararları nelerdir, sorusu için aşağıdaki zararları listelemek mümkündür:

Yüksek ısıya maruz kalarak üretildiği için kalp krizine neden olabilir.

Yüksek tansiyona ve kolesterol dengesinin bozulmasına sebebiyet verebilir.

Palmiye bitkisinden üretildiği için pek çok ağacın kesilmesine neden olarak ekosistem dengesini de bozar.

İnme riskini artırır.

Kalori ve yağ oranı yüksek olduğu için kilo problemlerine neden olur.

Sindirilmesi zor olduğu için bağırsak hastalıklarına da neden olabilir.