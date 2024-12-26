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Haberler Sağlık Pepino nedir? Kan şekerini dengeleyen leziz enerji deposu pepino meyvesinin faydaları nelerdir?

Pepino nedir? Kan şekerini dengeleyen leziz enerji deposu pepino meyvesinin faydaları nelerdir?

Görünümüyle lezzetini merak ettiren pepino meyvesi içerisindeki yüksek potasyum oranıyla insan sağlığı için önemli fayda sağlıyor. Mineral ve vitamin yönünden zengin olan pepino meyvesi birçok hastalığın ise dermanı. Peki düşük kalorili bir meyve olmasından dolayı diyetlerde de tercih edilebilen pepino meyvesinin faydaları nelerdir? İşte derdinize derman olacak leziz enerji deposu pepino meyvesi hakkında bütün detaylar...

HABER MERKEZİ

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Pepino nedir? Kan şekerini dengeleyen leziz enerji deposu pepino meyvesinin faydaları nelerdir?

Son yıllarda adını çok sık duymaya başladığımız meyvelerden biri olan pepino meyvesi Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Tropikal bir meyve olan pepinonun tadı kavun, muz ve ananasa çok yakın. Kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bu meyve kanser hücrelerinin yok olmasını sağlıyor. Hücre yenileyici ve kemik gelişiminde de önemli derece katkı sağlıyor. Pepino nedir, faydaları nelerdir? Konusunu daha ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Pepino meyvesi nasıl yenir? İşte merak edilenler…

Pepino nedir? Kan şekerini dengeleyen leziz enerji deposu pepino meyvesinin faydaları nelerdir?

PEPİNO NEDİR?

Patlıcangiller ailesinden olan ve ana vatanı Güney Amerika olarak bilinen bitki türünün ismi pepinodur. Meyvesi etli ve sulu, tadı kavun aromalı, kabuğu ince kabuklu bir bitki türüdür. Meyvesinin içinde tohum olmadığı için bütünü ile yenilebilir. Tek yıllık üretimi vardır. Pepino Türkiye'de Akdeniz sahillerinde ve Erzincan'ın Üzümlü ve Malatya'nın Bayırköy'ünde yetiştirilmektedir.

Pepino nedir? Kan şekerini dengeleyen leziz enerji deposu pepino meyvesinin faydaları nelerdir?

PEPİNO FAYDALARI

Pepino meyvesi kanser hücrelerinin yok olmasından, böbrekte kum oluşumunu önlemesine kadar birçok faydası vardır. İçerisindeki vitaminler ve mineraller insan sağlığı için oldukça yararlıdır. Pepino meyvesinin faydalarını sizler için sıraladık.

İşte pepino meyvesinin faydaları:

A, B ve C vitaminleri bakımından zengindir.
Kilo sorunlarını çözer.
Kalp krizine karşı koruyucudur.
Kanser hücrelerinin yok olmasını sağlar.
Kolesterolü düşürür.
Hücre yenileyici ve kemik gelişimini destekler.
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
Solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
Vücut direncini arttırır.
Kalsiyum oranı yüksektir.
Ağrıların giderilmesini sağlar.
Böbrekte kum problemini çözer.
Uyku düzenini dengeler.
Cinsel uyarıcı etkiye sahiptir.
Kan pıhtılaşmasını kolaylaştırır.

Bu rahatsızlıklara iyi gelir:

Gen hastalıkları
Kemik erimesi
Dalak yetmezliği
Mide rahatsızlığı
Kansızlık hastalığı
Diyabet
Hemofili hastalığı
Kilo problemleri
Bağırsak kanseri

Pepino nedir? Kan şekerini dengeleyen leziz enerji deposu pepino meyvesinin faydaları nelerdir?

PEPİNO NASIL YENİR?

Pepino meyvesi ülkemizde sevilerek yenilen meyve çeşitlerindendir. Dondurma içinde, meyve salatası yapılarak veya garnitür gibi tüketimi yapılabilir. Dış kabuğunu soyarak pepinoyu yiyebilirsiniz. Salatalık soyar gibi soyun ve daha sonra dilimleyerek yiyebilirsiniz. İçi çok sulu olduğu için bir kabın içinde dilimlemeniz tavsiye edilir.

Pepino nedir? Kan şekerini dengeleyen leziz enerji deposu pepino meyvesinin faydaları nelerdir?

PEPİNO NASIL YETİŞTİRİLİR?

Pepino bol güneş isteyen tropikal bitki türüdür. Fidesi ile üretilen meyce büyüyünceye kadar bol bol su verilir. Olgunlaşma döneminde su azaltılmalıdır. Bol güneş alan ve temiz hava olan bir yerde yetiştirebilirsiniz. Kapalı ortamlarda bitki büyür ama meyve vermeyecektir. Pepinoyu 7-10 numara saksılarda yetiştirebilirsiniz. Kaliteli bir pepino bitkisinde meyve ağırlığı 1 salkımda 2 veya 3 meyve olmalıdır.

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