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Menengiç bitkisinin faydaları nedir? Kahvesini içen bir daha içiyor! Menengiç kahvesi nasıl yapılır?

Halk arasında çitlembik, bıttım, melengiç ve yaban fıstığı olarak da adlandırılan menengiç bitkisi kahvesinden, sabununa kadar birçok alanda kendini gösteriyor. Doğanın bizlere sunduğu bu eşşiz lezzet kokusuyla da adeta hayran bırakıyor. Türk kahvesine göre daha yumuşak bir tada sahip olan menengiç kahvesini içen bir daha bu lezzetin tadına bakmak istiyor. Peki menengiç bitkisinin faydaları nedir, Menengiç kahvesi nasıl yapılır? İşte merak edilen menengiç hakkında tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Menengiç bitkisinin faydaları nedir? Kahvesini içen bir daha içiyor! Menengiç kahvesi nasıl yapılır?

Doğada yaygın bir şekilde bulunan ağaç türü olan menengiç ağacı halk dilinde çitlembik olarak bilinen bilimsel adı ile Pistacia Terebinthus İran'a özgü bir bitki türü olarak bilinmektedir. Bu bitki türü Fas'ın batı bölgelerinden Akdeniz bölgesi ve Portekiz, Yunanistan, batı ve güneydoğu ve ayrıca Türkiye'de de yaygın bir şekilde yetişmektedir. Bu bitki türü özelliklede kahvesi ile daha çok bilinmektedir ve tüketilmektedir. Menengiç nerede yetişir, hangi yöreye ait? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Menengiç içindekiler işte detaylar.

Menengiç bitkisinin faydaları nedir? Kahvesini içen bir daha içiyor! Menengiç kahvesi nasıl yapılır?

MENENGİÇ FAYDALARI NELERDİR?

Öksürük ve nefes darlığına iyi gelir.
Ciltteki yaraları iyileştirir.
Mide ağrısına iyi gelir.
Kalp yetmezliği riskini minimum seviyeye indirir.
Ayak terlemesini önler.

Menengiç bitkisinin faydaları nedir? Kahvesini içen bir daha içiyor! Menengiç kahvesi nasıl yapılır?

MENENGİÇ NASIL TÜKETİLİR?

Menengiç bitkisinin kendine has bir tadı vardır. Hem lezzetli hem de farklıdır. Kuruyemiş olarak da yenilebilmektedir, öğütülüp kahve halini alması ve sütle pişirilmesiyle de tüketilebilir.

MENENGİÇ NE İŞE YARAR?

Kışın düzenli tüketildiğinde üst solunum rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Solunum yollarının iyileşmesinde işe yarar. Mide ağrılarında, böbrek taşı düşürmede menengiç işe yaramaktadır.

MENENGİÇ ZAYIFLATIR MI?

Menengiç bitkisinin öğütülmesiyle kahve hali oluşturulur. Bu da zayıflamak isteyenlerin tükettiği kilo vermeye yarayan bir besindir. Protein bakımından zengindir ve içerisindeki E vitaminiyle tokluk hissi oluşmasına neden olur.

MENENGİÇTE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Menengiçte A ve C vitaminleri bulunmaktadır. Farklı formatlar almasıyla içerisindeki vitaminlerde de farklılıklar görülmektedir.

Menengiç bitkisinin faydaları nedir? Kahvesini içen bir daha içiyor! Menengiç kahvesi nasıl yapılır?

MENENGİÇ KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşların özelliklede kahvesini severek tükettikleri menengiç kahvesi yapımı şu şekildedir;

Öncelikle bir cezveye kişi başı 1 tatlı kaşığı menengiç kahvesi ilave edin. Daha sonra üzerine yine kişi başı 1 fincan su ya da süt ilave edin. Ardından sütle yapmaya karar verdiyseniz eğer menengiç kahvesini kişi başı 1 tatlı kaşığından biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Kahveniz kaynadıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bu kahve türünü günde 2 fincandan fazla içmeyiniz. Bir fincan menengiç kahvesi ortalama 20 kalori olduğundan dolayı gereğinden fazla tüketmemeye özen gösteriniz.

MENENGİÇ KAHVESİ FAYDALARI

Menengiç faydaları şu şekildedir;

•Menengiç kahvesi sindirim sistemini çalıştırır ve düzenli bir şekilde işleyişini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca mide ağrılarının önüne geçer.

•Bu kahve kesilmeyen ve sürekli olarak rahatsızlık veren öksürüğü kesmeyi sağlar. Göğsü yumuşatır ve iyi bir balgam söktürücüdür.

•Antiseptik özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği ile bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.

•Menengiç kahvesi faydaları arasında ayrıca yaraları tedavi etmeyi sağlar ve hızlım bir şekilde iyileşmesine yardımcı olması bulunmaktadır.

•Böbrek sağlığını korur ve böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.

Menengiç bitkisinin faydaları nedir? Kahvesini içen bir daha içiyor! Menengiç kahvesi nasıl yapılır?

MENENGİÇ KAHVESİ HANGİ YÖREYE AİT

Bir ağaç türü olan menengiç bitkisi İran'a özgü bir bitki türüdür. Ayrıca ülkemizde de oldukça yaygın bir şekilde yetişmektedir. Ülkemizde tüketimi yapılan menengiç kahvesi daha çok Şanlıurfa'nın kendine özgü bir kahvesi olarak anılmaktadır.

MENENGİÇ NEREDE YETİŞİR?

Menengiç ağacı olarak bilinen bu ağaç türü halk dilinde daha çok çitlembik olarak bilinmektedir. Bilimsel adı ile Pistacia Terebinthus olarak bilinir. Bu bitki türü İran'a özgü bir bitkidir. Ayrıca Fas'ın batı bölgelerinden Akdeniz bölgesi ve Portekiz, Yunanistan, batı ve güneydoğu gibi ve ülkemizde de üretimi yapılmaktadır.

MENENGİÇ KAHVESİ İÇİNDEKİLER

Menengiç ağacının daha çok kahvesi tüketimi ile bilmiş olduğumuz bu bitki türü ile elde dilen kahvenin içindekiler şu şekildedir; Menengiç kahvesinde, E ve B grubu vitaminler ile sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, bakır, mangan, selenyum, kadminyum gibi önemli mineraller bakımından oldukça faydalı bir besindir. Ayrıca bu kahve türü protein, yağ, besinsel lif, doymamış yağ asitleri de içeriğinde barındırmaktadır.

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