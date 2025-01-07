Menengiç bitkisinin faydaları nedir? Kahvesini içen bir daha içiyor! Menengiç kahvesi nasıl yapılır?

MENENGİÇ KAHVESİ HANGİ YÖREYE AİT

Bir ağaç türü olan menengiç bitkisi İran'a özgü bir bitki türüdür. Ayrıca ülkemizde de oldukça yaygın bir şekilde yetişmektedir. Ülkemizde tüketimi yapılan menengiç kahvesi daha çok Şanlıurfa'nın kendine özgü bir kahvesi olarak anılmaktadır.

MENENGİÇ NEREDE YETİŞİR?

Menengiç ağacı olarak bilinen bu ağaç türü halk dilinde daha çok çitlembik olarak bilinmektedir. Bilimsel adı ile Pistacia Terebinthus olarak bilinir. Bu bitki türü İran'a özgü bir bitkidir. Ayrıca Fas'ın batı bölgelerinden Akdeniz bölgesi ve Portekiz, Yunanistan, batı ve güneydoğu gibi ve ülkemizde de üretimi yapılmaktadır.

MENENGİÇ KAHVESİ İÇİNDEKİLER

Menengiç ağacının daha çok kahvesi tüketimi ile bilmiş olduğumuz bu bitki türü ile elde dilen kahvenin içindekiler şu şekildedir; Menengiç kahvesinde, E ve B grubu vitaminler ile sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, bakır, mangan, selenyum, kadminyum gibi önemli mineraller bakımından oldukça faydalı bir besindir. Ayrıca bu kahve türü protein, yağ, besinsel lif, doymamış yağ asitleri de içeriğinde barındırmaktadır.