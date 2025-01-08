Bağışıklığı güçlendiren dut kurusu çayı nasıl yapılır? Dut kurusu çayı neye iyi gelir?

DUT KURUSU VE DUT KURUSU ÇAYININ FAYDALARI

İçeriğindeki yüksek C vitamini oranı ile şifa deposu olan ve antioksidan özelliği bulunan dut kurusunun faydaları aşağıdaki gibidir:

Dut kurusu doğal antibiyotik olarak tüketilebilir.

C vitamini açısından oldukça zengindir, antioksidan kaynağıdır.

Düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinmektedir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Karaciğer ve böbrek hastalıklarına sahip olan kişilerin tüketmesi önerilir.

Diş eti rahatsızlıklarında iyileşme sağlar.

Kemiklerin gelişmesinde yardımcı olur.

Kansızlık sorunu yaşayan kişilerin kullanması gerekmektedir.

Kanı temizleyici özelliğe sahiptir.

Kanda pıhtılaşma olmasının önüne geçer.

Egzama gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır.

Kış aylarında bağışıklığın güçlenmesini sağlayarak grip ve soğuk algınlığa karşı vucüdun direncini arttırır.

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Göz sağlığına iyi gelir.

Saç dökülmesinin önlenmesinde kullanılır.

Vücudun enerji ihtiyacını karşılar.

Boğazı yumuşatır, öksürüğü hafifletir