Bağışıklığı güçlendiren dut kurusu çayı nasıl yapılır? Dut kurusu çayı neye iyi gelir?

Kişilerin severek tükettiği dut meyvesi farklı şekillerde kullanılabilir. Mevsiminde yaş olarak yenilen dut, pekmez yapılarak yenilebildiği gibi kurutularak da tüketilebilir. Aynı zamanda çayını da yaparak tüketebilirsiniz.
Kişilerin severek tükettiği dut meyvesi farklı şekillerde kullanılabilir. Mevsiminde yaş olarak yenilen dut, pekmez yapılarak yenilebildiği gibi kurutularak da tüketilebilir. Aynı zamanda çayını da yaparak tüketebilirsiniz.
DUT KURUSU VE DUT KURUSU ÇAYININ FAYDALARI
İçeriğindeki yüksek C vitamini oranı ile şifa deposu olan ve antioksidan özelliği bulunan dut kurusunun faydaları aşağıdaki gibidir:
Dut kurusu doğal antibiyotik olarak tüketilebilir.
C vitamini açısından oldukça zengindir, antioksidan kaynağıdır.
Düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinmektedir.
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Karaciğer ve böbrek hastalıklarına sahip olan kişilerin tüketmesi önerilir.
Diş eti rahatsızlıklarında iyileşme sağlar.
Kemiklerin gelişmesinde yardımcı olur.
Kansızlık sorunu yaşayan kişilerin kullanması gerekmektedir.
Kanı temizleyici özelliğe sahiptir.
Kanda pıhtılaşma olmasının önüne geçer.
Egzama gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır.
Kış aylarında bağışıklığın güçlenmesini sağlayarak grip ve soğuk algınlığa karşı vucüdun direncini arttırır.
Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.
Göz sağlığına iyi gelir.
Saç dökülmesinin önlenmesinde kullanılır.
Vücudun enerji ihtiyacını karşılar.
Boğazı yumuşatır, öksürüğü hafifletir
DUT KURUSU ÇAYI NASIL YAPILIR?
Vücuttaki toksinleride uzaklaştırmak için dut kurusu çayını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.
Dut kurusu çayını hazırlamak için iki malzeme gereklidir:
-Yarım litre su
- 6-7 yemek kaşığı dut kurusu
Öncelikle demlikte yarım litre suyu kaynatın. Ardından 6-7 yemek kaşığı dut kurusunun kaynayan suyun içine ilave edin. Yaklaşık 5 dakika sonra içine isteğe göre bal ya da çubuk tarçın ilave edebilirsiniz. Dut kurusu çayınız hazır. Afiyet şifa olsun.