Beslenme ve uyku düzeninde değişiklik vücudu düşürüyor

Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının en sık görülen rahatsızlıklar olduğunu belirten uzmanlar, bağışıklık sisteminin zayıflamaması hem beslenmenize hem de uyku düzeninize dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor. Vitamin eksikliklerinin de enfeksiyonlara karşı vücudu savunmasız bıraktığını dile getiren uzmanlar, "Havadaki ani ısı değişimi, güneşe aldanıp giyilen ince kıyafetler ve değişen beslenme ile uyku düzeni vücut direncini düşürüyor. Bu durum da soğuk algınlığı, grip ve nezle şikayetlerinin artmasına sebep oluyor" diye konuştu. Soğuk algınlığına viral enfeksiyonların neden olduğunu vurgulayan Dr. Dilek Sarsu ise, "Gribe bakteriyel enfeksiyonlar neden olmaktadır. Grip daha ağır geçirilirken, soğuk algınlığı gribin daha hafif bir varyantı olarak düşünülebilir. Soğuk ve sıcak arasında değişen hava dengesine dikkat etmek gerekiyor. Elleri sık yıkamak hastalığa yakalanma riskini düşürmektedir. Aşılar bu hastalıklara karşı koruma sağlarken, bu dönemde bol su tüketilmeli, hijyen ve mesafeye dikkat edilmeli, düzenli uyumaya özen gösterilmelidir. En önemlisi düzenli ve dengeli beslenilmelidir" ifadelerini kullandı.